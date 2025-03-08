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Ece Gürel'in ölümüyle gündeme geldi: Birçok ülkede yasaklı 'ayahuasca' diziye bile konu olmuş

Ece Gürel'in ölümüyle gündeme geldi: Birçok ülkede yasaklı 'ayahuasca' diziye bile konu olmuş

13:538/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ece Gürel'in ormanda 'ayahuasca' çayıyla bir ritüel gerçekleştirdiği iddiası sosyal medyaya damga vurdu.
Ece Gürel'in ormanda 'ayahuasca' çayıyla bir ritüel gerçekleştirdiği iddiası sosyal medyaya damga vurdu.

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan günler sonra bilinci kapalı halde bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel’in ölümü tüm Türkiye'de gündem oldu. Günlerce ormanda aç ve susuz hayatta kalan Gürel, tedavi gördüğü hastanede hipotermiden vefat etti. Kayboluşundaki gizem sosyal medyada pek çok komplo teorisini de beraberinde getirdi. Gürel'in spiritüel bir ritüel için ormana gittiği, "cadılık zanaati" eğitimi aldığı ve yasaklı halüsinojenik Ayahuasca çayıyla bir seremoni gerçekleştirdiği iddia edildi. Birçok ülkede yasak olan ayahuascanın bir Türk dizisinde geçtiği sahne de yeniden gündeme geldi. Peki nedir bu ayahuasca?

İstanbul'daki Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulunan ve hastanede hayatını kaybeden mimar Ece Gürel'in ölümü Türkiye gündemini sarstı.

Ece Gürel'e ne olduğu sorusunun yanıtı da genç kadınla beraber toprağa gömüldü.

Ancak sosyal medyada Ece Gürel'in spiritüel inançları olduğu iddiaları, beraberinde birçok teorinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Gürel'in spiritüel bir ritüel için ormana gittiği,
"cadılık zanaati"
eğitimi aldığı ve yasaklı halüsinojenik
Ayahuasca çayıyla
bir seremoni gerçekleştirdiği iddia edildi.

Ece Gürel'in hocası konuştu

Gürel'in eğitim aldığı belirtilen kişi yaptığı açıklamada,
"Adı sadece cadılık zanaati… Bize eğitime gelenler birkaç ders sonra burada spiritüel bir şey olmadığını, sadece gerçekçi konular işlendiğini görüyorlar. Bizim eğitimlerimize genelde kadınlar gelir ve tüm kayıtlarımız açıktır, gizleyecek bir şeyimiz yok"
dedi.

Ayahuasca çayı iddiası

Ece Gürel’in, halüsinojenik etkisiyle bilinen ve birçok ülkede yasak olan ayahuasca çayıyla bir ritüel gerçekleştirdiği iddia edildi. Sputnik'ten Başak Koçak'ın haberine göre, söz konusu iddia sonrasında ayahuasca kısa sürede gündeme oturdu.

Banisteriopsis caapi bitkisinden hazırlanan ve Amazon yerlileri tarafından binlerce yıldır ritüellerde kullanılan bir çay olan ayahuasca, Güney Amerika’da şamanlar tarafından kullanılıyor ve halüsinojenik etkisiyle tanınıyor.

'46 Yok Olan' dizisinde de işlenmiş

Ayahuasca gündeme gelirken akıllara Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı 46 Yok Olan dizisi geldi. Dizide 5 yıldır komadaki kardeşini uyandırmak için ilaç üreten doktor Murat ilacında eksik olan maddenin Şamanizm ayinlerinde içilen içeceğin içinde olduğuna inanarak ormanda Şamanizm ayinine katılıyordu.

  • Kız kardeşi Ezo'yu tekrardan sağlığına kavuşturabilmek için Murat Hoca, ayahuascayı kardeşine enjekte ederek kardeşinin gözlerini açmasını sağlamıştı.

Ayahuasca çayı neden yasak?

Ayahuasca'nın içeriğinde bulunan DMT (dimetiltriptamin) maddesi, dünya çapında birçok ülkede yasaklanmış bir bileşen. DMT, merkezi sinir sistemi üzerinde güçlü etkiler yaratır ve halüsinasyonlara yol açar.


Ayahuasca'nın yasaklanma nedeni, bu maddenin yasal düzenlemelere aykırı olması. DMT, bağımlılık yapıcı ve psikolojik açıdan olumsuz etkiler yaratma potansiyeline sahip bir madde olarak sınıflandırıldığından, kullanımı birçok ülkede yasal değil.



#Ece Gürel
#Ayahuasca
#Çay

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