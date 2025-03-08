"Adı sadece cadılık zanaati… Bize eğitime gelenler birkaç ders sonra burada spiritüel bir şey olmadığını, sadece gerçekçi konular işlendiğini görüyorlar. Bizim eğitimlerimize genelde kadınlar gelir ve tüm kayıtlarımız açıktır, gizleyecek bir şeyimiz yok"