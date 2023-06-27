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Hayat

Ege'de bayram yoğunluğu: Otellerde yer kalmadı, plajlar doldu taştı

Turkuaz rengi denizi ve kültürel değerleriyle öne çıkan Ege'nin turistik merkezlerindeki tesisler, Kurban Bayramı'na yaklaşık yüzde 100 dolulukla giriyor.

17:13 . 27/06/2023 Salı
AA
Ege'de sahillerde boş yer kalmadı.

Ege'de sahillerde boş yer kalmadı.

Denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra rüzgarıyla da yerli turistin Ege'deki en önemli tercihlerinden Çeşme'deki otellerde neredeyse boş oda kalmadığı ifade ediliyor. İlçeye olan ilgi, kendisini plaj ve çarşılardaki kalabalıkla ve ana caddelerdeki trafik yoğunluğuyla da gösteriyor.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, AA muhabirine, otellerde yüzde 100'e yakın doluluğa ulaştıklarını, plajların da tam kapasite dolduğunu söyledi. Oran, "Ilıca Plajı'nda kıpırdayacak yer yok, çok doluyuz, çok kalabalığız. Çeşme Belediyesi olarak 24 saat hizmet vermek, talepleri karşılayabilmek için mücadele ediyoruz. Bu arada turizmcilerimiz de esnafımız da gayet mutlu ve mesut çünkü herkes dolu ve para kazanıyor." dedi.

Kuşadası

Doğası ve turkuaz rengi koylarıyla ünlü Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Güvercinada, tarihi Kadıkalesi ve mavi bayraklı plajlarıyla Kuşadası'nda da yoğunluk yaşanıyor. Her bütçeye uygun otelin bulunduğu ilçede, yoğunluktan dolayı zaman zaman trafikte uzun araç kuyrukları oluşuyor. En çok tercih edilenlerden Kadınlar Denizi Plajı başta olmak üzere ilçedeki plajlarda boş yer bulmak da çok zor. Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar, Kurban Bayramı dolayısıyla çok ciddi bir hareketlilik olduğunu belirterek, "Şu anda söyleyecek tek şey, çok memnunuz. 9 günlük bayram tatili bize yaradı. Onun için çok mutluyuz, yani bütün oteller yüzde 95 ile yüzde 100 arasında doluluğunu koruyor." dedi.


#Kuşadası
#Muğla
#Ege
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