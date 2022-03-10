Hayat Ehli Hiref sergisi Müslüman kadın öncüleri çizdiler
KÜLTÜR SANAT

Ehli Hiref sergisi: Müslüman kadın öncüleri çizdiler

Fatih Belediyesi Fuaye Alanında açılan “Ehli Hiref” sergisi dünyadan Müslüman kadınların portrelerine yer veriyor. İmam hatipli gençlerin sanatta gelecekteki vizyonunu da ortaya koyan sergi 8 Nisan’a kadar görülebilecek.

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Kültür - Sanat Servisi Yeni Şafak
Ehli Hiref sergisi: Müslüman kadın öncüleri çizdiler
"Ehli Hiref” sergisi

Ertuğrul Çakır Atölyesi, imam hatipli öğrencileri, “Ehli Hiref” sergisiyle bu yıl yedinci kez sanat severlerle buluşturuyor. Fatih Belediyesi Fuaye Alanındaki eserlerde,

8. yüzyıldan günümüze iz bırakmış Müslüman kadınların portreleri yer alıyor. Atölyedeki çalışmalar ve sergi sürecinden bahseden küratör Ertuğrul Çakır “Kendi kültürümüzden beslenen tematik projeler hazırlıyoruz. Dünya sanatını da evrensel ve ahlaki yönüyle ele alıp, kendi orijinal sanat eserlerimizi oluşturuyoruz. Ehli Hiref dedik başlığa. Beceri ehli, sanat ehli kadın. Elif, zarafeti simgeliyor, kadını simgeliyor. Bu anlamları birleştirdim Ehli Hiref’te” dedi.

Çakır, öğrencilerin ziyaretçilere eserlerini kendilerinin anlatma sebebini ise şu sözlerle açıkladı: “Toplumla sanatı buluşturup, sanatla barıştırmak dürtüsü var içimde. Malum tabanın sanatı iyi algılaması için biraz anlatılması gerekiyor. Uçmamak, tabandan köklerini koparmamak gerekiyor. Öğrencilerimiz eserlerin her bir detayını anlatıyor ki eser daha anlamlı hâle geliyor.”

‘Fatih’te Sanat Var’ mottosuyla yola çıkan ve pandemi şartlarından dolayı üç yıl gecikmeyle açılan sergi bir ay boyunca görülebilecek.

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