Hayat Ekşi Sözlük İBB iflas ediyor yorumunu halkı kin ve düşmanlığa tahrik iddiasıyla kaldırdı
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Ekşi Sözlük 'İBB iflas ediyor' yorumunu 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' iddiasıyla kaldırdı

Geçtiğimiz günlerde Ekşi Sözlük'teki sansürleri, CHP'ye tahsis edilen gündem ve başlıkları belgeleriyle ifşa eden 'abese_irca' isimli sosyal medya kullanıcısı, platformdaki yeni bir skandalı daha kamuoyuyla paylaştı. Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiği için 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ettiği iddia edilen kullanıcının yorumu kısa süre içinde kaldırıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekşi Sözlük İBB iflas ediyor yorumunu halkı kin ve düşmanlığa tahrik iddiasıyla kaldırdı
Arşiv

Ekşi Sözlük'te bulunan 200 kişilik troll ağının sosyal medyada sistematik olarak kara propaganda faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıkmıştı. Provokatif yayınları ve iftiraya kadar varan algı operasyonları yapılan portalda; Ekrem İmamoğlu'nu, İBB'yi, CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren hesaplar engellenirken başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere diğer bakan ve devlet görevlilerine hakaret seviyelerine ulaşan entry'lere ise göz yumuluyor.

Ekşi Sözlük'ün kara propagandasını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla ifşa eden '@abese_irca' yeni bir skandalı daha kamuoyuyla paylaştı.

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İMAMOĞLU'NA ELEŞTİRİYE 'TAHRİK' DEDİLER

'İBB’nin kamuya açtığı lojmanlar' başlığına yaptığı ‘İBB iflas edince elde avuçta ne varsa ortaya sürmeye başladı. İmamoğlu kendisi için yaptırdığı şehitlik arazisindeki ultra lüks köşkü ne zaman kamuya açacak acaba? Yoksa tasarruf sadece başkalarına mı? Müflis bir belediye başkanı icraatı.’ yorumu ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ iddiasıyla kaldırıldı.

"SOSYAL MEDYA ALGISI BU ŞEKİLDE YAPILIYOR"

Kullanıcı gelişmeyi, "Ekşi sözlük İBB'nin iflas ettiğini yazdığım entry'i "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiası ile silmiş. Bu arada sözlükte 50'ye yakın Türkiye'nin iflas ettiğini iddia eden başlık var. Bakın işte sosyal medya algısı bu şekilde yapılıyor." diyerek duyurdu.

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Kriptoloji alanında dünyanın sayılı akademisyenlerinden biri olan ve TSK'yla dünya devi şirketlere hizmet veren Prof. Dr. Çetin Kaya Koç, kara propaganda faaliyetleri ve algı çalışmalarının merkezi haline gelen Ekşi Sözlük'ün hedefinde. Siyasi görüşleri nedeniyle linç edilen Koç'a yönelik saldırılar, bununla sınırlı kalmayıp akademik başarılarını karalamaya kadar ulaştı.
Yeni Şafak'a açıklamalarda bulunan Koç, “Etki uyandıracak birilerinin konuşmasını istemiyorlar. Bu bir planlı saldırı. Projelendirilmiş bir saldırı. Bir takım insanlar hedefe konuyor' dedi.
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