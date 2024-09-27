Eksik dudak ve damak yarığıyla doğan Kosovalı Derviş'in tedavisi Türkiye'de yapıldı

Doğuştan eksik dudak ve damak yarığıyla dünyaya gelen Kosovalı Derviş Mazrek (13), küçük yaşlardan itibaren 6 ameliyat geçirdi. Bu ameliyatlarda Mezrek'in yaşamsal risk oluşturacak sorunları çözüldü. Ancak ameliyatlar sebebiyle Mazrek'in üst çenesi yeteri kadar gelişmedi. Zaman içerisinde yemek yemesi ve konuşması zorlaşan Mazrek, yüzünün görünüşü sebebiyle akran zorbalığına da uğradı. Bunun üzerine tedavi için arayışa giren aile, Türkiye'de Prof. Dr. Altan Varol'a ulaştı. Mazrek'in üst çenesi, başarılı bir ameliyatla 17 milimetre uzatıldı.

Derviş küçük yaşlardan itibaren altı ameliyat geçirdi

Geçen yıl açılan (BAU) Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hastanesi bugüne kadar 49 ülkeden hasta kabul etti. O hastalardan birisi de doğuştan üst çenesi gelişmediği için görünüşü sebebiyle akran zorbalığına uğrayan Kosovalı Derviş Mazrek oldu.

BAU Diş hastanesinde tedavi gören Derviş Mazrek'in amcası da 9'cu sınıf öğrencisi ve okul birincisi olan yeğeniyle ilgili süreci anlattı. Kosova'da sağlık sektöründe faaliyet gösteren amca Raci Mazrek'İn verdiği bilgiye göre, 13 yaşındaki Derviş Mazrek, küçük yaşlardan itibaren 6 ameliyat geçirdi. Bu ameliyatlarda Mezrek'in yaşamsal risk oluşturacak sorunları çözüldü. Ancak ameliyatlar sebebiyle Mazrek'in üst çenesi yeteri kadar gelişmedi. Mazrek'in zaman içerisinde yemek yemesi ve konuşması zorlaştı. Mazrek, yaşadığı zorluklara rağmen okulunda birinci oldu fakat yüzünün görünüşü sebebiyle akran zorbalığına uğramaya başladı. Durumu ailesiyle paylaşan Mazrek için tedavi arayışına girildi. Kosova'da sağlık sektörüyle ilgili çalışmalar yapan amca Raci Mazrek yaptığı araştırmalar sonucu BAU Diş Hastanesi ve Prof. Dr. Altan Varol'a ulaştı.

Prof. Dr. Altan Varol

Metal çubukların büyük bölümü çıkarıldı

Derviş Mazrek'i muayene eden Varol, operasyon için planlama yaptı. Dört ay önce Derviş Mazrek'in üst çenesini uzatmak için operasyon yapıldı. Ameliyatla üst çenesine ve kafatası çevresine metal aparatlar yerleştirilen Mazrek , 4 ay boyunca bu metallerle yaşadı. Bu süreçte üst çenenin uzatılması için işlemler gerçekleştirildi. Mazrek geçen hafta bir operasyon daha geçirdi. 13 yaşındaki çocuğun üst çene gelişimi için uygulanan metal çubukların büyük bölümü çıkarıldı.

"Uzatarak kemik oluşturuldu"

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Altan Varol, tedavi sürecini şu şekilde anlattı:

“Üst çenenin üst kısmı eksik ve üst çene inanılmaz gerideydi. Geçmişte yaşanan ameliyatlar sebebiyle üst çene gelişmemişti. Tabi bu ameliyatlar hayati olduğu için mecburen yapılması gereken operasyonlardı. Derviş'in alt çenesi 17 milimetre kadar ilerdeydi. Bu sebeple geride olan üst çene için ‘uzatarak kemik oluşturma' yöntemini izledik. Bunun için dış external distraktörler kullandık. Bu kafa tası dışında uygulanan sistem 3 boyutlu olarak her yöne çevirip, vakayı istediğiniz şekilde uzatabiliyorsunuz. Çıkartırken de daha kolay bir yöntem. Derviş'in büyüme sürecinin devam etmesi sebebiyle, bunu da hesaba katarak, üst çeneyi gereken miktarda uzattık.”

"Ortodontik tedavisini yürüteceğiz"

Derviş Mazrek'in meslek hayatında gördüğü, çene gelişimi bu denli geri kalmış 4-5 vakadan biri olduğunu belirten Prof. Dr. Varol, bu aşamadan sonra ortodontik tedavinin bir süre daha devam edeceğini söyledi.

Ortodontik tedavi sürecini gerçekleştirecek olan Prof. Dr. Beyza Hancıoğlu Kırcelli ise 2 yıl aralıklarla devam edecek tedaviyle ilgili “Hastamızın üst çenesinin ön bölgesinde eksiklik olan, premaxilla dediğimiz bölgesinin hiç oluşmadığı bir hasta. Çok başarılı bir ameliyat geçirdi. Bundan sonraki süreçte üst çenesini genişletip, dişlerindeki düzensizlikleri gidererek, fonksiyonel bir kapanış sağlamak için ortodontik tedavisini yürüteceğiz” dedi.

Prof. Dr. Beyza Hancıoğlu Kırcelli

"Akran zorbalığına uğrayınca ameliyatı kendisi istedi"

Kafatası çevresindeki metallerle geçirdiği 4 ayın ardından yüzünde gözle görülür bir değişim olan Derviş Mazrek'in babası Buran Mazrek ve annesi Müesser Mazrek telleri çıkarılan oğullarının ameliyatının başarılı olmasından mutlu olduklarını belirtirken şunları söyledi:

“Derviş küçük yaşından beri önemli ameliyatlar oluyordu. Bu ameliyat onu korkutuyordu. Ancak akran zorbalığına uğrayınca, bunu kendisi istedi. Sağlık sektöründe çalışan kuzenimin araştırmalarının ardından burayı tercih ettik. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.”

"Türkiye'deki üniversite diş hastaneleri yüksek kalitede hizmet sunuyor"

Almanya, ABD, İngiltere gibi ülkelerden hasta kabul ettiklerini ifade eden BAU Diş Hastanesi Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Bahar Doğan, “Türkiye'de bulunan üniversite diş hastaneleri hem akademik hem de tıbbi açıdan yüksek kalitede hizmet sunan kurumlar haline geldi. Bu yönüyle uluslararası arenada tanınırlığımız giderek artıyor. Özellikle ‘Dental implant tedavileri', ‘Dijital gülüş tasarımı' Türkiye'yi dünyada üst sıralara taşımış ve dental turizminde cazip bir merkez haline getirmiştir. Buna ciddi yatırımların yapıldığı bir üniversite diş hastanesi olarak katkıda bulunmaktan dolayı mutlu oluyoruz” dedi.

BAU Diş Hastanesi Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Bahar Doğan

"Araştırmalar sonucu Türkiye'yi tercih ettiler"