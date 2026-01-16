Eller İslam dünyası için semaya açıldı

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (sav), Allah’ın daveti üzerine Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Gecesi, dün yurdun dört bir yanında dualarla idrak edildi. İstanbul’da vatandaşlar, başta Ayasofya olmak üzere, Süleymaniye, Eyüp Sultan, Fatih, Çamlıca gibi selatin camiler mübarek gece dolasıyla dolup taştı. Ankara’da da Hacı Bayram Veli Camii’ne gelen Müslümanlar geceyi ibadetle geçirdi. Gecede semaya açılan eller, Gazze’den Yemen’e, Sudan’dan Türkistan’a kadar dünyanın dört bir köşesindeki Müslüman kardeşleri için dualar etti. Vatandaşlar kılınan namazların ardından okunan Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahileri dinleyerek, yapılan dualara ‘amin’ dedi. Geceyi ihya eden vatandaşlar evlerine huzurla döndü.

MUCİZEVİ BİR YOLCULUKTUR

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş da Miraç Gecesi için bir mesaj yayınladı. Arpaguş mesajında, içinde nice hikmetler barındıran miraç hadisesinin seneyi devriyesinin idrak edildiğini anımsattı. Bu gecenin, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Arpaguş, “Miraç, Resul-i Ekrem Efendimizin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürüldüğü, oradan da semaya yükseltilerek kendisine yüce Allah'ın sonsuz kudretinin tezahürlerinin gösterildiği mucizevi bir yolculuktur” açıklamasını yaptı.

SABIRLA VE NAMAZLA YARDIM DİLEYELİM

Arpaguş, Miraç Gecesi’nin Allah’ın sonsuz kudretini, sınırsız merhametini ve engin mağfiretini hatırlattığını vurgulayarak, “Bilmeliyiz ki bizi dünyaya bağlayan nefsi arzulardan korunmanın, ruhlarımızı yoran günah kirlerinden arınmanın ve manevi olarak yücelmenin yolu, miracın ifade ettiği o derin manayı kavramaktan geçmektedir. Bu sebeple Müslümanlar olarak bu mübarek gecede ellerimizi Rabbimize açarak, sabırla ve namazla ondan yardım dileyelim. Günahlarımızın affı için tövbe ve istiğfar edelim. Geçmişimizin muhasebesini yaparak, bundan böyle Rabbimizin razı olacağı nezih bir hayat yaşamanın azmini ve kararlılığını kuşanalım” değerlendirmesinde bulundu.

KURTULUŞA VESİLE OLSUN

Miraç Gecesi’nin aynı zamanda bu büyük mucizeye mekan olan Mescid-i Aksa’yı ve onu bağrında barındıran Kudüs’ü hatırlattığının altını çizen Arpaguş, şunları kaydetti: “Bu bağlamda Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı tarihi ve manevi değerleriyle birlikte doğru anlamak, nesillerimizin zihin ve gönüllerini bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkacak bir hassasiyetle donatmak hepimizin öncelikli görevi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Gecesi’ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin, başta Kudüs ve Filistin olmak üzere, zulüm altında yaşayan tüm bilad-ı İslam’ın ve insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.”







