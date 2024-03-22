Emine Erdoğan'dan Dünya Su Günü paylaşımı: Vicdan defterlerimizde yeni bir sayfa açalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, büyüklerin, aileyi bir arada tutan ve koruyan rolüne ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, "Kökleriyle bağı güçlü olan ağacı, ne kadar sert olursa olsun hiçbir rüzgar yıkamaz. Gençlerimizi büyüklerimizle bir araya getiren, adeta bir hayat stajı imkanı sunan projeleri hassaten önemli görmeliyiz" dedi.