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Hayat

Emine Erdoğan'dan Dünya Su Günü paylaşımı: Vicdan defterlerimizde yeni bir sayfa açalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "22 Mart Dünya Su Günü'nde vicdan defterlerimizde yeni bir sayfa açalım, suyumuza sahip çıkalım" ifadesini kullandı.

15:28 - 22/03/2024 Cuma
AA
Emine Erdoğan.
Emine Erdoğan.

Emine Erdoğan, Dünya Su Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, bir yudum suyun, bir fidanın filizlenmesi, bir tarlanın bereketi, bir nehrin akışı olduğunu belirtti.



Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Bir damla tasarruf, bir damla hayat demektir. Su verimliliği seferberliği, işte bu sorumluluk bilincinin bir tezahürü. Evlerimizde, iş yerlerimizde, tarlalarımızda suyu bilinçli kullanarak seferberliğe can olup her damlayı geleceğe taşıyalım. 22 Mart Dünya Su Günü'nde vicdan defterlerimizde yeni bir sayfa açalım, suyumuza sahip çıkalım."


#Dünya Su Günü
#Emine Erdoğan
#Fidan
28 dakika önce
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