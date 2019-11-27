Emmy ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'a geldi: Herkes çok mutlu. O yüzden ben daha da mutluyum​ Emmy ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'a geldi: Herkes çok mutlu o yüzden ben daha da mutluyum Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülen sanatçı Haluk Bilginer, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Bilginer, "O ödül için aday olmak bile benim için çok mutluluk vericiydi. Ödülü kazanmış olmam kendi adıma güzel bir mutluluk vesilesi ama beni asıl mutlu eden şey, Türkiye'de bu ödülün bir mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Demek ki böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış. Herkes çok mutlu. O yüzden ben daha da mutluyum. Çok teşekkür ederim" dedi.

Haber Merkezi 27 Kasım 2019, 09:26 Son Güncelleme: 27 Kasım 2019, 09:39 DHA