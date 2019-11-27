Hayat Emmy ödüllü Haluk Bilginer İstanbula geldi Herkes çok mutlu o yüzden ben daha da mutluyum
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Emmy ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'a geldi: Herkes çok mutlu. O yüzden ben daha da mutluyum​

Emmy ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'a geldi: Herkes çok mutlu o yüzden ben daha da mutluyum

Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülen sanatçı Haluk Bilginer, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Bilginer, "O ödül için aday olmak bile benim için çok mutluluk vericiydi. Ödülü kazanmış olmam kendi adıma güzel bir mutluluk vesilesi ama beni asıl mutlu eden şey, Türkiye'de bu ödülün bir mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Demek ki böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış. Herkes çok mutlu. O yüzden ben daha da mutluyum. Çok teşekkür ederim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Emmy Ödülleri’nde &quot;En İyi Erkek Oyuncu&quot; ödülünü alan Haluk Bilginer İstanbul’a geldi.
Emmy Ödülleri’nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan Haluk Bilginer İstanbul’a geldi.

düNew York'ta düzenlenen törenle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan sanatçı Haluk Bilginer, THY'nin tarifeli uçağıyla 06.30 sıralarında İstanbul'a geldi. 'Şahsiyet' dizisindeki 'Agah Beyoğlu' karakteriyle ödülü kazanan Bilginer'e dizinin yapımcısı, yönetmeni ve ekibi eşlik etti. Usta oyuncu İstanbul Havalimanı'ndaki görevliler tarafından uçağın kapısında çiçeklerle karşılandı.

Haluk Bilginer’e Emmy Ödülü
HAYAT
Haluk Bilginer’e Emmy Ödülü

Burada kendisini bekleyen basın mensuplarına da teşekkür eden Bilginer, yaptığı açıklamada, "O ödül için aday olmak bile benim için çok mutluluk vericiydi. Ödülü kazanmış olmam kendi adıma güzel bir mutluluk vesilesi ama beni asıl mutlu eden şey, Türkiye'de bu ödülün bir mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Demek ki böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış. Herkes çok mutlu. O yüzden ben daha da mutluyum. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.

AA
Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

"Sizinle gurur duyuyorum"

Açıklamanın ardından beraberindeki dizi ekibi ile pasaport işlemlerini yaptıran Haluk Bilginer'e yolcular ve havalimanı çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Bilginer'i zaman zaman alkışlayan yolcular, "Sizinle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Haluk Bilginer Emmy'de en iyi erkek oyuncu seçildi
OYNAT 00:57
Haluk Bilginer Emmy'de en iyi erkek oyuncu seçildi
Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sanatçı Haluk Bilginer Şahsiyet dizisinde canlandırdığı karakter ile en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.


Usta oyuncu fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Bagajlarını alan Bilginer, daha sonra havalimanından ayrıldı.

  • Haluk Bilgnier, "Şahsiyet" dizisindeki performansıyla Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen "47. Uluslararası Emmy Ödülleri" töreninde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne değer görülmüş ve ödülünü düzenlenen törenle almıştı. Sanatçı, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde İngiltere'den Christopher Eccleston, Brezilya'dan Raphael Logam ve Almanya'dan Jannis Niewöhner ile birlikte finale kalmıştı.
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