Erzincan’da bazı bölgelerde TIR geçişine izin verilmiyor

19:3531/12/2025, Çarşamba
DHA
Doğu Anadolu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle Erzincan’da Sakaltutan ile Ahmediye geçitleri, TIR trafiğine kapatıldı. Ağrı-Van kara yolundaki Tendürek Geçidi'nde tipi ve yoğun sisin etkisiyle yol çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Erzincan-Sivas kara yolundaki 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi ve Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki 2 bin 120 metre rakımlı Ahmediye Geçidi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Karayolları 164'üncü Şube Şefliği ekipleri, kara yollarındaki geçitleri ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, iş makineleriyle yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri de bölgede denetimlerini sıklaştırdı. Kar yağışının yüksek kesimlerde devam edeceğini bildirilirken, özellikle sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

TENDÜREK’TE TRAFİK DURDU

Ağrı-Van kara yolundaki Tendürek Geçidi'nde yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle trafik durdu. Etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Araç sürücülerinin ilerlemekte güçlük çektikleri Tendürek Geçidi'nin Van ve Ağrı giriş-çıkışları trafiğe kapatıldı. Doğubeyazıt ve Van tarafında jandarma kontrol noktaları oluşturarak, giriş ve çıkışlara izin vermiyor.



