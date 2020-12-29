Hayat Eşi telef olan kuğu yas tuttu 23 tren seferi 50 dakika aksadı
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Eşi telef olan kuğu yas tuttu: 23 tren seferi 50 dakika aksadı

Eşi telef olan kuğu yas tuttu: 23 tren seferi 50 dakika aksadı

Almanya’da ‘eşi’ telef olduktan sonra rayların üzerine yatarak ‘yas tutan’ kuğu 23 tren seferinin yaklaşık 50 dakika gecikmesine neden oldu.

Haber Merkezi DHA
Almanya'da eşinin yasını tutmak için raylara oturan kuğu.
Almanya'da eşinin yasını tutmak için raylara oturan kuğu.

Almanya'da Fuldatal kasabasında duygu dolu anlar yaşandı. Eşi’ telef olduktan sonra rayların üzerine yatarak ‘yas tutan’ kuğu 23 tren seferinin yaklaşık 50 dakika gecikmesine neden oldu.Olayla ilgili kurtarma ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre polis ve itfaiye ekipleri, yüksek hızlı demiryolu hattında 'yas tuttuğu' için tren seferlerinin gecikmesine neden olan kuğuya müdahale etti. Kuğunun, diğer bir kuğunun rayların üzerindeki yüksek gerilim hattı kablolarına takılıp telef olmasıyla rayların üzerine tünediği ve Kassel-Göttingen güzergahında 23 tren seferinin yaklaşık 50 dakika gecikmesine neden olduğu ifade edildi.
FULDA NEHRİNE BIRAKILDI
Yerel medyada yer alan haberlere göre ise itfaiye ekiplerinin, telef olan kuğuyu ve rayların üzerinde 'yas tutan' kuğuyu bulunduğu yerden çıkarmak için özel ekipman kullandığı belirtilerek, 'yas tutan' kuğunun Fulda Nehri'ne serbest bırakıldığı ifade edildi.

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