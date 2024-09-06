Eskişehir Teknik Üniversitesinde 'Porsuk Projesi Eğitim Uçakları Teslimat Töreni' düzenlendi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde düzenlenen törene, Eskişehir Valisi Hüseyin AKSOY, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen GÜRCAN, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali YELDAN, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan ÖZCAN, Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK, İl Emniyet Müdürü Tolga YILMAZ, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) Genel Müdürü Özgür GÜLERYÜZ ve diğer yetkililer katıldı.

Güleryüz: Porsuk Projesi üniversite sanayi işbirliği açısından önemli bir örnek

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören STM Genel Müdürü Özgür GÜLERYÜZ’ün konuşmaları ile devam etti. Güleryüz proje hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu konuşmasında; “Eskişehir Teknik Üniversitesinin eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak amacıyla Savunma Sanayii Başkanlığımız tarafından açılan Porsuk Projesi kapsamında görüşmelerimiz 3 Ocak 2023 tarihinde başlamıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde 7 adet eğitim uçağının yurt dışından tedariği ve bunlarla ilgili yer destek teçhizatları, yedek parçalar ve pilot/teknisyen eğitimlerini kapsayan projemizin sözleşmesi, 7 Eylül 2023 tarihinde imzalanmıştır. 2 adet Diamond DA-42 NG çift motorlu eğitim uçağının teslimatı Mart 2024’de, 5 adet Tecnam P2010 MKII tek motorlu eğitim uçağının teslimatı ise Mayıs-Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir” dedi. GÜLERYÜZ, projenin üniversite-sanayi işbirliği açısından önemli bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Prof. Dr. Özcan: Eskişehir Teknik Üniversitesi, Porsuk Projesi ile elde ettiği kazanımlar sayesinde uzun vadede kamu yararına sunduğu çıktıları artırmayı hedefliyor

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan ÖZCAN törende yaptığı konuşmada; “Ülkemiz hava taşımacılığı endüstrisinin hızlı ve istikrarlı büyümesine paralel olarak, günümüz koşullarında artan nitelikli insan kaynağı ihtiyacına cevap verebilmek için mevcut kabiliyetlerini daha fazla geliştirmeyi daima hedefleyen Eskişehir Teknik Üniversitesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) arasında 30 Aralık 2022’de imzalanan ortak protokol kapsamında Porsuk Projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte Üniversitemiz bu alandaki hedeflerinden birini daha gerçekleştirme fırsatını yakalamıştır” ifadeleri kullandı.

Eskişehir Teknik Üniversitesinin Pilotaj eğitimlerinde kullandığı kendi filosunun bu projeyle 11 uçaktan 18 uçağa çıkarak hem sayıca büyüdüğünü hem de daha modern bir yapıya kavuştuğunu belirten Prof. Dr. ÖZCAN, ülkemizdeki üniversiteler arasında ücretsiz pilotaj eğitimi sunan tek üniversite olan Eskişehir Teknik Üniversitesinin, Porsuk Projesi ile elde ettiği kazanımlar sayesinde uzun vadede hem kamu yararına sunduğu çıktıları arttırmayı hem de ülkemizin sivil havacılığının gelişimine daha fazla katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Prof. Dr. Gürcan: Eskişehir Teknik Üniversitesi havacılık alanında önde gelen eğitim kurumlarından bir tanesi ve bu alanda ülkemizin geleceği olan gençleri yetiştiriyor

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan törende yaptığı konuşmada, Eskişehir Teknik Üniversitesinin havacılık alanında önde gelen eğitim kurumlarından bir tanesi olduğunu ve bu alanda ülkemizin geleceği olan gençleri yetiştirdiğini belirtti. ESTÜ’nün hava taşımacılığının hemen her alanında teorik ve pratik eğitimler vererek nitelikli insan kaynağı yetiştirme kabiliyetine sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gürcan; “Ülkemiz havacılık alanında son 20 yılda çığır açan gelişmeler şahit olmuştur. Havacılığın hızlı ve istikrarlı büyümesine paralel olarak günümüzde artan nitelikli insan kaynağı ihtiyacına cevap vermek doğrultusunda mevcut kabiliyetlerini daha fazla geliştirmeyi hedefleyen ESTÜ Porsuk Projesi kapsamında ESTÜ’nün filosuna 7 adet eğitim uçağının katılmasıyla eğitim uçağı filosu 18’e çıktmıştır” ifadelerini kullandı. Projenin kamu kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda değerli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gürcan, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Görgün: Burada yetişen kıymetli pilotlarımızın ülkemize en iyi şekilde hizmet etmelerini temenni ediyorum

Törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “Projede emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, Savunma Sanayii Başkanlığındaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Üniversitemize, Emniyet Genel Müdürlüğümüze bu sürecin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burada yetişen kıymetli pilotlarımızın ülkemize en iyi şekilde hizmet etmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.