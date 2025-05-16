Geçmiş yıllarda da olduğu gibi Eskişehir Uluslararası Film Festivali, yeni ﬁlmleri ve yönetmenleri keşfetmeyi, seyircileri ﬁlm yaratıcılarıyla buluşturmayı ve sinema üzerine düşündürmeyi hedefliyor. Türkiye'nin üniversite kimliği taşıyan tek uluslararası uzun metraj film festivali olma özelliğini sürdüren bu etkinlik, yalnızca sanatı değil; vicdanı, hafızayı ve insan hikâyelerini de seyirciyle buluşturuyor.

Festivalin basın toplantısı, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile Eskişehir Uluslararası Film Festivali Yönetmeni Doç. Dr. S. Serhat Serter’in katılımıyla Sinema Anadolu’da gerçekleştirildi.





Eskişehir Uluslararası Film Festivali 23 Mayıs'ta kapılarını açacak: Festival vicdanı, hafızayı ve insan hikâyelerini seyirciyle buluşturacak Hayat / Aktüel





Toplantıda, bu yıl zengin bir programla seyirci karşısına çıkacak festival ile ilgili öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

“Kimsenin izlemesini istemedikleri” o film Anadolu’da

Bu yılki seçkide yer alan ve şimdiden büyük ses getiren yapımlardan biri, Akademi Ödüllü belgesel “No Other Land / Gidecek Yer Yok”. Bu belgesel yalnızca savaşın insani yıkımını değil, aynı zamanda baskı ve sansür karşısında hakikati anlatma cesaretini temsil ediyor. Filistin ve İsrail iş birliğiyle hazırlanan belgesel, Batı Şeria’daki Masafer Yatta’nın İsrail askeri işgal güçleri tarafından yok edilişinin beş yıllık sürecini gözler önüne seriyor. Filmin ABD'de yaygın gösterim hakkı bulamamış olması, anlatılmak istenmeyen hikâyelerin evrensel perdelerde nasıl görünmez kılındığını da düşündürüyor. Bu nedenle bu filmin Türkiye prömiyerini Anadolu Üniversitesinde gerçekleştirmek, yalnızca sinemasal değil, etik ve vicdani bir duruş olarak öne çıkıyor.





Eskişehir Uluslararası Film Festivali 23 Mayıs'ta kapılarını açacak: Festival vicdanı, hafızayı ve insan hikâyelerini seyirciyle buluşturacak Hayat / Aktüel





Majid Majidi: Sinemayla insanı anlatan onurlu bir konuk

Festivalin bu yılki onur konuklarından biri, dünya sinemasının güçlü sesi, İranlı yönetmen Majid Majidi. Cennetin Çocukları, Serçenin Şarkısı ve Güneşin Çocukları gibi filmleriyle insan ruhunun en derin hallerine dokunan Majidi’nin katılacağı gösterim ve söyleşi, sadece bir sinema etkinliği değil; kültürlerarası empati kurabilecek bir buluşma alanı olacak.

Bu yıl festivalde ilk defa Orta Doğu Sineması adlı bir bölüm de yer alacak. Bölümün en dikkat çekici filmlerinden biri olan From Ground Zero/Sıfır Noktasından (2024), Gazze'de yaşanan savaşın ortasında çekilen 22 kısa filmden oluşacak. Küratörlüğünü Filistinli yönetmen Rashid Masharawi’nin üstlendiği bu projede, çoğu daha önce sinema deneyimi olmayan 22 Filistinli yönetmen, savaşın gölgesinde günlük yaşamlarını, hayallerini ve direnişlerini anlatıyor. Film Türkiye’de ilk defa Eskişehir’de seyirciyle buluşacak.





Eskişehir Uluslararası Film Festivali 23 Mayıs'ta kapılarını açacak: Festival vicdanı, hafızayı ve insan hikâyelerini seyirciyle buluşturacak Hayat / Aktüel





47 uzun, 19 kısa metrajlı film sinemaseverler ile buluşacak

Eskişehir Uluslararası Film Festivali bu yıl, yönetmenliği John Maclean’in yaptığı 2025 yapımı Tornado / Kasırga adlı filmin Türkiye prömiyeri ile açılışını yapacak. Açılış filminin yanı sıra; Arcadia/Arkadya (2024), Living The Land/İki Dünya Arasında (2025), If Only I Could Hibernate/Keşke Kış Uykusuna Yatabilsem (2023), Chaplin: Spirit of the Tramp/Chaplin: Serseri’nin Ruhu (2024), From Ground Zero/Sıfır Noktasından (2024) filmlerinin de Türkiye prömiyeri 22. Eskişehir Uluslararası Film Festivalinde gerçekleşecek. Festivalde 17 farklı ülkeden toplam 47 uzun metraj film yer alıyor. Ayrıca Uluslararası Kısa Film Seçkisi, Ulusal Kısa Film Seçkisi, Anadolu Üniversitesi Kısa Film Seçkisi olmak üzere üç seçkide toplam 19 kısa metraj film yer alıyor. Festival filmleri Sinema Anadolu ve Kanatlı AVM CinemapinkbyMaximum salonlarında takip edilebilecek.

Bu yıl festivalin teması olarak seçilen “Her yüz, bir duygu” sinema yoluyla kurulan kişisel bağların, insanlık için ne kadar güçlü ve dönüştürücü olabileceğini hatırlatıyor. Festival, bu duygusal ortaklığı sinema salonlarının ötesine taşımayı hedefliyor. Eskişehir Uluslararası Film Festivali, yalnızca film izlemek değil; aynı zamanda düşünmek, konuşmak, hatırlamak ve birbirimizi anlamaya çalışmak için bir çağrıdır.







