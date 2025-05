Eskişehir Uluslararası Film Festivali 23 Mayıs'ta kapılarını açacak: Festival vicdanı, hafızayı ve insan hikâyelerini seyirciyle buluşturacak

Eskişehir Uluslararası Film Festivali bu yıl, yönetmenliği John Maclean’in yaptığı 2025 yapımı Tornado / Kasırga adlı filmin Türkiye prömiyeri ile açılışını yapacak. Açılış filminin yanı sıra; Arcadia/Arkadya (2024), Living The Land/İki Dünya Arasında (2025), If Only I Could Hibernate/Keşke Kış Uykusuna Yatabilsem (2023), Chaplin: Spirit of the Tramp/Chaplin: Serseri’nin Ruhu (2024), From Ground Zero/Sıfır Noktasından (2024) filmlerinin de Türkiye prömiyeri 22. Eskişehir Uluslararası Film Festivalinde gerçekleşecek. Festivalde 17 farklı ülkeden toplam 47 uzun metraj film yer alıyor. Ayrıca Uluslararası Kısa Film Seçkisi, Ulusal Kısa Film Seçkisi, Anadolu Üniversitesi Kısa Film Seçkisi olmak üzere üç seçkide toplam 19 kısa metraj film yer alıyor. Festival filmleri Sinema Anadolu ve Kanatlı AVM CinemapinkbyMaximum salonlarında takip edilebilecek.