Hayat Evde kal bol bol oku İşte ücretsiz şekilde okuyabileceğiniz kaynaklar
KÜLTÜR SANAT

Evde ücretsiz olarak neler okunabilir?

Evde kal bol bol oku: İşte ücretsiz şekilde okuyabileceğiniz kaynaklar

Evde vakit geçiren her yaştan okura hitap eden kütüphaneler ve kitap siteleri hizmete açıldı. Farklı dil ve coğrafyalardan e-kitap, görsel belge, ve makalelerle verimli vakit geçirmeniz mümkün.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen ülkelerde kamusal ve sosyal hayata yönelik kısıtlamalar gündeme gelirken, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından “Hayat Eve Sığar” sloganıyla hayata geçirilen “Evde Kal” çağrısı yapılıyor. Kültür sanat dünyasında da durma aşamasına gelen etkinliklere evden ulaşılabilmesi için yeni yollara başvuruluyor. Bu kapsamda her türlü bilgi ve kaynağa ulaşmak adına hem dünyadan hem Türkiye’den online kütüphane ve arşivler kitapseverlerin kullanımına sunuluyor.

E KİTAPLAR ÜCRETSİZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan “Etkin Kütüphane Evinizde” etkinlikleri kapsamında farklı içerikler ve online faaliyetler, Twitter’da @kutuphanedeyiz, Instagram ve Facebook’ta @kutuphanedeyim, YouTube’da da “kütüphanedeyim” hesapları üzerinden, canlı takip edilebilecek.

Yine bakanlık tarafından başlatılan “Kütüphanem Cepte” mobil uygulaması ile de okurlar e-devlet üzerinden kütüphanelere üyelik gerçekleştirebilecek ve sistemde bulunan e-kitapları ücretsiz okuma imkanı bulabilecek. Aynı zamanda görme engelli vatandaşlar da “konusankitaplik. mkutup.gov.tr” adresinden hizmet veren “Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık”tan faydalanabilir.

YAZMA ESERLER VE DAHA FAZLASI

Geçmişi Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan’a kadar uzanan Türkiye

Millet Meclis Kütüphanesi’nin Kurumsal Açık Erişim Sistemi’nde 2 bin 500 yayın “acikerisim.tbmm.gov.tr” adresinden okurlarla buluşuyor. Türkiye Yazma Eserler Kurumu’nun “www.ekitap.yek.gov.tr” adresinden istifade edebiliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının ise “diniyayinlar.diyanet.gov.tr” adresinde, hem Türkçe hem yabancı dillerde yayınlar yer alıyor. Ayrıca SALT Galata ise bu süreçte yüzlerce dijital belgeden oluşan arşiv koleksiyonunun yanı sıra e-yayınlar, blog yazıları ve web projelerini “saltonline.org” adresinden ziyaretçilerin kullanımına sundu. Yine ABD Kongre Kütüphanesi ve UNESCO işbirliğiyle hayata geçirilen Dünya Dijital Kütüphanesi (World Digital Library) “www.wdl.org” sayfasında görülebiliyor.

  • TELİF HAKLARI DOLAN KİTAPLAR ÜCRETSİZ
  • İSAM Kütüphanesi’nin uzaktan erişime açık 60 bin 938 makale “tp2.isam.org.tr” adresinde.Hollandalı tarihçi Machiel Kiel’in, Balkanlarda Osmanlı eserlerini fotoğrafladığı arşiv, “www.nitistanbul.org/kielarchive/index.php” ziyaret edilebilir. Ayrıca “Gutenberg Projesi” kapsamında telif hakkı dolmuş kitaplar “www.gutenberg.org”, bilimsel ve kültürel içeriklerin yanı sıra dil öğrenmek için birçok kaynak barından “openculture.com” Cambridge Üniversitesi Yayınevi “www.cambridge.org” adresinden mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz erişime açık.
  • 15 MİLYONDAN FAZLA KİTAP ERİŞİME AÇIK
  • Dünyanın en büyük dijital kütüphanesi olarak gösterilen “archive.org”, 15 milyondan fazla kitap ve farklı türde yazılı-basılı kaynağı herkese açık. ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden 150’ye yakın üniversitenin işbirliğiyle kurulan online kütüphane HathiTrust, “www.hathitrust.org” adresinden 3 milyona yakın eseri okurların kullanımına açıyor. Fransa, Mısır, Türkiye, Lübnan ve Filistin’den kütüphane ve araştırma kurumlarının işbirliğiyle hayata geçirilen projeyle “heritage.bnf.fr/bibliothequesorient/en”den 10 binden fazla belgeye ulaşılabilir.
  • ÇOCUKLARA ÖZEL MASAL ETKİNLİKLERİ
  • İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) hazırladığı, çocuk kitapları dijital dünyada minik okurlarla buluşuyor; ayrıca “www.iksv.org/tr/iksv-alt-kat/cocuk-kitaplari” adresinden animasyonlarına ulaşılabiliyor. Sakıp Sabancı Müzesi’nin “www.sakipsabancimuzesi.org/tr” adresinde sesli çocuk kitapları var. Dünyanın farklı bölgelerinden çocuk kitaplarını online ortamda toplama amacıyla kurulan Uluslararası Dijital Çocuk Kütüphanesi’nin “en.childrenslibrary.org” adresli sitesinde, farklı dillerde 5 bine yakın çocuk kitabının tam metni bulunuyor.

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