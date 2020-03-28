Evde kal bol bol oku: İşte ücretsiz şekilde okuyabileceğiniz kaynaklar

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen ülkelerde kamusal ve sosyal hayata yönelik kısıtlamalar gündeme gelirken, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından “Hayat Eve Sığar” sloganıyla hayata geçirilen “Evde Kal” çağrısı yapılıyor. Kültür sanat dünyasında da durma aşamasına gelen etkinliklere evden ulaşılabilmesi için yeni yollara başvuruluyor. Bu kapsamda her türlü bilgi ve kaynağa ulaşmak adına hem dünyadan hem Türkiye’den online kütüphane ve arşivler kitapseverlerin kullanımına sunuluyor.

E KİTAPLAR ÜCRETSİZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan “Etkin Kütüphane Evinizde” etkinlikleri kapsamında farklı içerikler ve online faaliyetler, Twitter’da @kutuphanedeyiz, Instagram ve Facebook’ta @kutuphanedeyim, YouTube’da da “kütüphanedeyim” hesapları üzerinden, canlı takip edilebilecek.

Yine bakanlık tarafından başlatılan “Kütüphanem Cepte” mobil uygulaması ile de okurlar e-devlet üzerinden kütüphanelere üyelik gerçekleştirebilecek ve sistemde bulunan e-kitapları ücretsiz okuma imkanı bulabilecek. Aynı zamanda görme engelli vatandaşlar da “konusankitaplik. mkutup.gov.tr” adresinden hizmet veren “Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık”tan faydalanabilir.

YAZMA ESERLER VE DAHA FAZLASI

Geçmişi Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan’a kadar uzanan Türkiye

Millet Meclis Kütüphanesi’nin Kurumsal Açık Erişim Sistemi’nde 2 bin 500 yayın “acikerisim.tbmm.gov.tr” adresinden okurlarla buluşuyor. Türkiye Yazma Eserler Kurumu’nun “www.ekitap.yek.gov.tr” adresinden istifade edebiliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının ise “diniyayinlar.diyanet.gov.tr” adresinde, hem Türkçe hem yabancı dillerde yayınlar yer alıyor. Ayrıca SALT Galata ise bu süreçte yüzlerce dijital belgeden oluşan arşiv koleksiyonunun yanı sıra e-yayınlar, blog yazıları ve web projelerini “saltonline.org” adresinden ziyaretçilerin kullanımına sundu. Yine ABD Kongre Kütüphanesi ve UNESCO işbirliğiyle hayata geçirilen Dünya Dijital Kütüphanesi (World Digital Library) “www.wdl.org” sayfasında görülebiliyor.

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