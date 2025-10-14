'Fareler ve İnsanlar' adlı tiyatro oyunu Fişekhane'de sahnelendi

"Zeka seviyesi düşük ama fiziksel olarak çok güçlü Lennie ile yol arkadaşı olan George, beraber çalışarak kendi topraklarına sahip olma hayali kurar. Göçebe olarak yaşayan iki dost bir taraftan farklı çiftliklerde yaşayarak geçimlerini sürdürmeye ve yaşam mücadelesi verirken Lennie'nin istemeden sebep olduğu bir olay, bu hayalin trajik bir biçimde sonlanmasına neden olur."