Fatih’te örgü yarışması büyük ilgi gördü: 500 kadın örerek yarıştı

16:1221/11/2025, Cuma
Fatih’te düzenlenen örgü yarışmasına yaklaşık 500 kadın katıldı
Fatih Belediyesi ile NAKO İplik işbirliğiyle düzenlenen “2. Örgü Yarışması” Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Yaklaşık 500 kadının katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan tarafından takdim edildi.

Fatih Belediyesi’nin KARINCA El Emeği Eğitim Birimi tarafından düzenlenen ve NAKO İplik’in desteklediği Örgü Yarışması, bu yıl geniş katılımlı bir şölene dönüştü.Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte el emeği örgü ürünleri sergilendi, çeşitli yaş gruplarına yönelik örgü atölyeleri düzenlendi ve katılımcılar hem öğrenme hem de üretme fırsatı buldu.

Yaklaşık 500 kadın katıldı

Yarışma, ilçe genelinden gelen yaklaşık 500 kadının yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Katılımcılar, el işi yeteneklerini sergilerken aynı zamanda kolektif üretimin bir parçası olmanın mutluluğunu yaşadı. Yarışma boyunca hem sosyal etkileşim hem de üretkenlik ön plandaydı.

Yarışmada heyecan doruktaydı

Etkinliğin en dikkat çekici bölümünü, farklı kategorilerde düzenlenen örgü yarışması oluşturdu. Katılımcı kadınların büyük özenle hazırladığı örgü ürünleri jüri tarafından değerlendirildi. Birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılara çeşitli hediyeler ve sürpriz ödüller verildi.

Ödüller Başkan Turan’dan

Ödül törenine katılan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, kadın emeğinin değerine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Kadınlarımızın mahareti, sabrı ve üretkenliği ilçemize değer katıyor. Örgü Yarışması yalnızca bir etkinlik değil; aynı zamanda paylaşmanın, dayanışmanın ve kültürel zenginliğimizin de bir göstergesi. Katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum.”
Başkan Turan, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim ederek başarılarını tebrik etti.

Kadın emeğine değer katan bir gelenek

Fatih Belediyesi, el emeği üretimlerini destekleyen bu tür etkinliklerle kadınların sosyal hayata daha fazla katılımı ve üretim becerilerinin görünür kılınması için çalışmalarını sürdürüyor. Örgü Yarışmasının önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamla devam etmesi planlanıyor.




#Fatih Belediyesi
#NAKO İplik
#KARINCA El Emeği Eğitim Birimi
#M. Ergün Turan
