Hayat Fatma Barbarosoğlu İletişimsizlik çağımızın en büyük problemlerinden biri
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Fatma Barbarosoğlu: İletişimsizlik çağımızın en büyük problemlerinden biri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri yazar Fatma Barbarosoğlu’nun ‘Hikayeyi Görmek, Hikayeyle Görmek’ konulu söyleşi programıyla sona erdi. Çağın en önemli problemlerinden birinin de iletişim olduğunu söyleyen Barbarosoğlu, “Çağımızın en büyük problemlerinden biri maalesef iletişimsizliktir. Eskiden toplum arasında sıkı bir iletişim vardı fakat artık kimse kimseyle konuşmak istemiyor" dedi.

Haber Merkezi IHA
Yazar Fatma Barbarasoğlu
Yazar Fatma Barbarasoğlu

Sakarya Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleşen Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri'nin sonuncusu yazar Fatma Barbarosoğlu’nun ‘Hikayeyi Görmek, Hikayeyle Görmek’ konulu söyleşi oldu.

Etkinliğe çok sayıda konuk katıldı.

Yazar Barbarosoğlu 21’inci yüzyılın problemlerinden biri olan iletişim problemi ve bakmak ile görmek arasındaki farklardan bahsetti.

Artık kimse kimseyle konuşmuyor

Çağın en önemli problemlerinden birinin de iletişim olduğunu söyleyen Yazar Fatma Barbarosoğlu, “Çağımızın en büyük problemlerinden biri maalesef iletişimsizliktir. Eskiden toplum arasında sıkı bir iletişim vardı fakat artık kimse kimseyle konuşmak istemiyor.

Hikayemizi anlatmamız için hayatın içindeki haberleri idrak etmemiz gerekiyor. Ama maalesef biz çok fazla haberin içinde kayboluyoruz.

Çok fazla şey görüyoruz ama bakamadığımız için derdimizi anlatamıyoruz. Bir de bunların üzerine teknoloji çağında oluşumuz ve sürekli sosyal medyada vakit geçirmemiz bu durumu daha da olumsuz etkiliyor.

  • Genç kuşağımız bu durumdan daha fazla etkileniyor. Genç kuşağımızı eski kuşakla birleştirmek ve iletişimini sağlamak biz orta kuşakların görevi” dedi.

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