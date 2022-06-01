Festival konserlerle renkleniyor

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali İstanbul’da dolu dolu geçiyor. Her gün onlarca etkinlikle İstanbullular şehrin tadını çıkarırken, turistler Beyoğlu sokaklarını keşfederek sanatla dolu bir gün geçirme şansı elde ediyor. Festival kapsamında üç farklı adreste konserler düzenleniyor. Bu noktalardan ilki Atatürk Kültür Merkezi.

AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’ndeki ilk konser 28 Mayıs günü Mazhar Alanson’la gerçekleşti. Açık Hava Sahnesi’nde konser verecek diğer isimler sırasıyla şöyle: Kolpa, Kerem Görsev Trio ve Fatih Erkoç, János Balázs, Resul Aydemir, The Real Group, Dört Tanbur, Ceren Gündoğdu, Tuğçe Kandemir, Fatma Turgut, Ahiyan, Bilal Sonses, Feride Hilal Akın, Gökcan Sanlıman, Ekin Uzunlar, Dhafer Youssef.

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Galataport’ta müzik rüzgarı esecek

Konserlerin diğer durağı ise Galataport. Pop müziğin önemli isimlerinden Murat Boz, Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç, Simge, Rafet El Roman, Gökhan Türkmen yer alacak. Ayrıca Grup Rafadan, Müzikhaller, Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu ve İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Galataport’ta dinleyicilerine müzik ziyafeti sunacak.

Festivalin son konser mekânı ise Şişhane Meydanı. Yarın Melek Mosso’nun sahne alacağı Şişhane’de sonraki günlerde Ceylan Ertem, Jabbar ve Deeperise, Yeni Türkü, Gripin, Sena Şener, Karsu ve Metin Özülkü sahne alacak. Tüm konserler ücretsiz gerçekleşecek. Konserlerin saat bilgilerine, AKM’nin ve festivalin web sitesinden ya da sosyal medya hesaplarından ulaşmak mümkün.

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HAYAT İstanbul sokaklarında kültür dolu festival