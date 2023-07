Filme değil tanıtıma para harcıyor

Sinemaya başka sebeplerle gideriz, başka şeyler buluruz. Bence sinemanın kendisi de felsefi olabilir. Sinema hem eğlendirir hem de sanatsal bir yönü var. Ve sanat her zaman soru sorar. Ama her zaman da cevaplayamaz. Bu soruları sormak da önemlidir. Şu an yaşadığımız toplumlarda hiçbir sorun yok diye düşünürüz ama öyle değil. Biz kimiz, nereden geldik, hayatın amacı ne gibi birçok soru var. Irkçılık, savaş, kadın ve çocuk hakları, misal seninle bir Suriyelinin arasındaki fark ne, bilemezsin. Bunu yeri gelince sinema sana gösterir. Sinema bu yüzden var ve dil arayışı devam edecek. Bulamayacağız ama aramayı bırakamayız. Çünkü bundan beş yüz yıl önceye kıyasla mükemmel olan bir dünyada yaşıyoruz. Ve bunun devam etmesi için sanat önemli.