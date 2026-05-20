Filmlerimiz dünyanın Gazze’ye bakışını değiştirdi

İşgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürerken bölgedeki yıkımı kamerasıyla kayıt altına alan Gazzeli yönetmen ve gazeteci Hamed Sebita, savaşın ardından yaşanan insani trajedinin derinleşerek devam ettiğini söyledi.

ONLARCA GAZETECİ ÖLDÜ

Savaştan önce Gazze’de güzel anları, mutlu hatıraları kaydettiklerini söyleyen Sebita, “Şehrimiz güzeldi ve çektiğimiz görüntüler hayatın umut dolu taraflarını yansıtıyordu. Ancak savaşın başlamasıyla birlikte her şey değişti. Artık kameralarımız göçü, bombardımanı, yıkımı ve insanların yaşadığı acıları kaydediyordu. İki yıl boyunca bombardımanların ortasında çalıştık, yaşanan soykırımı dünyaya duyurmaya çalıştık. Defalarca ölümle burun buruna geldik, bazı meslektaşlarımız ise şehit oldu. Buna rağmen yaşananları belgelemekten vazgeçmedik. Çünkü Gazze’de insanların her gün ölümle ve büyük bir insani krizle karşı karşıya olduğunu dünyaya göstermek istiyorduk” dedi.

FİLMLERİMİZ ULUSLARARASI FESTİVALLERDE

Savaş boyunca yaşadıkları acıların hafızalarından silinmeyeceğini belirten Sebita, “Çektiğimiz görüntüler ve yaptığımız haberler sayesinde dünyanın Gazze’ye bakışı değişmeye başladı. Filmlerimiz uluslararası festivallerde ve büyük televizyon kanallarında yayınlandı. Daha önce Gazze’yi hiç tanımayan insanlar artık burada yaşananları görmeye başladı. Farklı dinlerden ve ülkelerden insanlar Gazze’deki hayatı merak ediyor. Biz de filmlerimizle gerçekleri anlatmaya devam ediyoruz. Çünkü bu hikayelerin dünyada bir değişime vesile olmasını umut ediyoruz. Bize umut veren bir diğer şey ise, dünyanın farklı yerlerinde insanların bizi desteklemeye devam etmesi. Sokaklarda yapılan gösteriler, bize gönderilen mesajlar ve dayanışma duygusu bizim için çok kıymetli” dedi.

ACI HALA DEVAM EDİYOR

Özellikle açlık dönemlerinde yaşananların tarifsiz olduğunu ifade eden Sebita, “Çocukların gözlerimizin önünde açlıktan ve soğuktan hayatını kaybettiğine şahit olduk. Dışarıdaki insanlar savaşın bittiğini düşünüyor olabilir ama bizim için acı hala devam ediyor. Çocuklar geleceklerini kaybetti, anneler eşlerini kaybetti, binlerce insan hala çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor” ifadelerini kullandı.

RÖPORTAJ YAPTIĞIMIZ İNSANLAR HAYATINI KAYBETTİ

Savaş sırasında pek çok insanın hikayesini filme aldığını anlatan Sebita, kendisini çok etkileyen bir hikayeyi de paylaştı: “Bunlardan biri Muhammed isimli bir çocuktu. Sığındığı okul bombalandığında kolunu kaybetmişti. Buna rağmen ud çalmayı öğrenmeye çalışıyordu. Onun hikayesi beni çok etkiledi. Savaş boyunca röportaj yaptığımız birçok insan hayatını kaybetti. Biz hala Gazze’de yaşananları belgelemeye devam ediyoruz.”







