Fondaş Duvar'ın yazarı Özarslan'dan aile yürüyüşüne katılanlara 'pedofili' suçlaması

Fikirde Birlik Platformu öncülüğünde başlayan 150 toplum kuruluşunun da katılım gösterdiği LGBT dayatmasına karşı İstanbul Saraçhane Parkı'nda düzenlenen "Büyük Aile Yürüyüşü"nün yankıları sürüyor.

LGBT lobisinin hazımsızlığı sürüyor

LGBT lobisi de on binlerce ailenin çocuklarıyla katıldığı ve bu dayatmaya karşı duracaklarını yüksek sesle haykırdıkları yürüyüşü karalama kampanyasını yürütmeye devam ediyor.

GÜNDEM ABD raporunda Batı fonlarıyla finanse edilen Gazete Duvar, Medyascope, T24 ve Bianet'e sitem: Sputnik kadar olamadınız, haber değil yorum üretiyorsunuz!

ABD ve Avrupa'dan fonlanan medyadan kara propaganda

ABD, İsveç ve Norveç’ten yüzbinlerce dolar ödenek alan medya sitelerinin başında gelen ve LGBT lobisinin Türkiye'deki en büyük maşaları arasında yer aldığı bilinen

‘Gazete Duvar’ Büyük Aile Yürüyüşü'ne karşı karalama kampanyasını sürdürüyor.

Eşcinselliği normalleştirmeye yönelik içerikleriyle ve PKK ile HDP destekçisi haberleriyle daha önce defalarca tepkilerin hedefi olan 'Gazete Duvar'dan LGBT dayatmasına karşı yapılan mitingi yönelik bir hamle daha geldi.

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LGBT lobisinin Türkiye'deki maşasından ahlâksız ithamlar

Gazete duvar yazarı Osman Özarslan köşe yazısında 'Büyük Aile Yürüyüşü'nü hadsiz sözlerle hedef aldı.

Özarslan, yürüyüşü düzenleyenler, destekleyenler, katılanlar ve konuşmacılara yönelik ahlak sınırlarını aşan benzetmeler yaptı.

Yürüyüş katılımcılarının 'pedofiliyi caiz gördüklerini' öne sürerek ahlaksız ithamlarda bulunan Özarslan yazısında açıkça aile kavramını da hedef alıyor.

GÜNDEM Üniversiteye LGBT kuşatması: Küresel çetenin hedefi gençler

Hedef aileyi yok etmek

Aileyi 'imkansız' olarak niteleyen ve hedefin aileyi yok etmek olduğunu da adeta itiraf eden Osman Özarslan'ın skandal ifadeler barındıran yazısı şöyle:

“En başa dönüp, Büyük Aile Mitingi’nin katılımcılarına, destek verenlerine, konuşmacılarına baktığımızda, gördüğümüz şey gerçekten büyük bir aile.

'Pedofiliyi sürdürülebilir hale getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar'

Bu ailenin büyükleri pedofiliyi dinen caiz, hukuken yasal, ahlaken sürdürülebilir hale getirmek için ellerinden geleni yaptıkları için, kendi öz kızına göz koyan, onu herkesten önce talan edilecek bir meyve ağacı olarak gören baba işte bu ailenin ferdidir.

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'Aile imkansızlık alanı'

Aile dediğimiz imkânsızlık alanı aslında erkekler ailesinin fertlerinin bir başka imkânsızlık olan iktidarlarının muhayyel arazisinden başka bir şey değildir.”

HAYAT LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu

FOTOĞRAF 8 LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu Fikirde Birlik Platformu öncülüğünde başlayan 150 toplum kuruluşunun da katılım göstereceği LGBT dayatmasına karşı aileler İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. 'Büyük Aile Yürüyüşü' adıyla buluşan aileler, eşcinsellik dayatmasına dur demek için yürüyüş düzenlendi.

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OYNAT 00:26 LGBT dayatmasına karşı yürüyüşe katılmak isteyenler Saraçhane'ye akın etti LGBT dayatmasına karşı yapılacak 'Büyük Aile Yürüyüşü'ne katılmak isteyen vatandaşlar Fatih'teki Saraçhane Parkı'na akın etti. Toplanan kalabalık, 'Küresel çetelerden aileni ve neslini koru, kulak ver bu sese aile hedefte, LGBT propaganda ve dayatmasına dur de, cinsiyetsiz toplum projesine dur de.' yazılı dövizlerle alana giriş yaptı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Aileler İstanbul’da LGBT dayatmasına karşı yürüyecek: 150 STK bir araya geldi

OYNAT 01:31 Gazeteci Ersin Çelik: LGBT konusunda bütün toplumları diz çökerttiler ve gözlerini Türkiye'ye diktiler LGBT propagandasına ve dayatmasına karşı Fatih Saraçhane Parkı'ndan başlayacak olan 'Büyük Aile Yürüyüşü'ne on binlerce vatandaş katıldı.



Kalabalığa hitap eden Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, 'Bakın siz buraya gelmeyin diye dünden beri

tuşlarına basılmış bir şekilde ortalığı ayağa kaldırdılar. Buraya gelerek büyük bir adım attınız. Bundan sonra atılacak devasa adımların ilki buydu. Bugün bu yürüyüş bütün ülkeye dalga dalga yayılacak. Bütün toplumları diz çökerttiler ve

gözlerini Türkiye'ye diktiler.' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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