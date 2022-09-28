Hayat Fondaş Duvarın yazarı Özarslandan aile yürüyüşüne katılanlara pedofili suçlaması
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Fondaş Duvar'ın yazarı Özarslan'dan aile yürüyüşüne katılanlara 'pedofili' suçlaması

ABD ve Avrupa ülkelerince fonlanan medya siteleri arasında yer alan Gazete Duvar'ın yazarı Osman Özarslan, LGBT lobisinin dayatmasından çocuklarını korumak isteyen aileler tarafından düzenlenen 'Büyük Aile Yürüyüşü'nü hedef aldı. LGBT lobisinin Türkiye'deki maşaları arasında yer alan ve PKK'ya destek vermesiyle de bilinen Gazete Duvar'ın yazarı Özarslan köşe yazısında, yürüyüşe katılanlara ahlaksız ithamlarda bulundu. Büyük Aile Yürüyüşü'nün katılımcılarına, destek verenlerine ve konuşmacılarına yönelik 'pedofili' suçlamasında bulunan Özarslan, aile kavramının imkansız olduğunu dile getirerek 'hedefin açıkça aileyi yok etmek olduğunu' adeta itiraf etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fondaş Duvarın yazarı Özarslandan aile yürüyüşüne katılanlara pedofili suçlaması
Osman Özarslan

Fikirde Birlik Platformu öncülüğünde başlayan 150 toplum kuruluşunun da katılım gösterdiği LGBT dayatmasına karşı İstanbul Saraçhane Parkı'nda düzenlenen "Büyük Aile Yürüyüşü"nün yankıları sürüyor.

LGBT lobisinin hazımsızlığı sürüyor

LGBT lobisi de on binlerce ailenin çocuklarıyla katıldığı ve bu dayatmaya karşı duracaklarını yüksek sesle haykırdıkları yürüyüşü karalama kampanyasını yürütmeye devam ediyor.

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ABD ve Avrupa'dan fonlanan medyadan kara propaganda

ABD, İsveç ve Norveç’ten yüzbinlerce dolar ödenek alan medya sitelerinin başında gelen ve LGBT lobisinin Türkiye'deki en büyük maşaları arasında yer aldığı bilinen

‘Gazete Duvar’ Büyük Aile Yürüyüşü'ne karşı karalama kampanyasını sürdürüyor.

Eşcinselliği normalleştirmeye yönelik içerikleriyle ve PKK ile HDP destekçisi haberleriyle daha önce defalarca tepkilerin hedefi olan 'Gazete Duvar'dan LGBT dayatmasına karşı yapılan mitingi yönelik bir hamle daha geldi.

LGBT lobisinin Türkiye'deki maşasından ahlâksız ithamlar

Gazete duvar yazarı Osman Özarslan köşe yazısında 'Büyük Aile Yürüyüşü'nü hadsiz sözlerle hedef aldı.

Özarslan, yürüyüşü düzenleyenler, destekleyenler, katılanlar ve konuşmacılara yönelik ahlak sınırlarını aşan benzetmeler yaptı.

Yürüyüş katılımcılarının 'pedofiliyi caiz gördüklerini' öne sürerek ahlaksız ithamlarda bulunan Özarslan yazısında açıkça aile kavramını da hedef alıyor.

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Hedef aileyi yok etmek

Aileyi 'imkansız' olarak niteleyen ve hedefin aileyi yok etmek olduğunu da adeta itiraf eden Osman Özarslan'ın skandal ifadeler barındıran yazısı şöyle:

“En başa dönüp, Büyük Aile Mitingi’nin katılımcılarına, destek verenlerine, konuşmacılarına baktığımızda, gördüğümüz şey gerçekten büyük bir aile.

'Pedofiliyi sürdürülebilir hale getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar'

Bu ailenin büyükleri pedofiliyi dinen caiz, hukuken yasal, ahlaken sürdürülebilir hale getirmek için ellerinden geleni yaptıkları için, kendi öz kızına göz koyan, onu herkesten önce talan edilecek bir meyve ağacı olarak gören baba işte bu ailenin ferdidir.

'Aile imkansızlık alanı'

Aile dediğimiz imkânsızlık alanı aslında erkekler ailesinin fertlerinin bir başka imkânsızlık olan iktidarlarının muhayyel arazisinden başka bir şey değildir.”

LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu
HAYAT
LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu

LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu
FOTOĞRAF 8
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LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu
Fikirde Birlik Platformu öncülüğünde başlayan 150 toplum kuruluşunun da katılım göstereceği LGBT dayatmasına karşı aileler İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. 'Büyük Aile Yürüyüşü' adıyla buluşan aileler, eşcinsellik dayatmasına dur demek için yürüyüş düzenlendi.


LGBT dayatmasına karşı yürüyüşe katılmak isteyenler Saraçhane'ye akın etti
OYNAT 00:26
LGBT dayatmasına karşı yürüyüşe katılmak isteyenler Saraçhane'ye akın etti
LGBT dayatmasına karşı yapılacak 'Büyük Aile Yürüyüşü'ne katılmak isteyen vatandaşlar Fatih'teki Saraçhane Parkı'na akın etti. Toplanan kalabalık, 'Küresel çetelerden aileni ve neslini koru, kulak ver bu sese aile hedefte, LGBT propaganda ve dayatmasına dur de, cinsiyetsiz toplum projesine dur de.' yazılı dövizlerle alana giriş yaptı.


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Gazeteci Ersin Çelik: LGBT konusunda bütün toplumları diz çökerttiler ve gözlerini Türkiye'ye diktiler
LGBT propagandasına ve dayatmasına karşı Fatih Saraçhane Parkı'ndan başlayacak olan 'Büyük Aile Yürüyüşü'ne on binlerce vatandaş katıldı.

Kalabalığa hitap eden Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, 'Bakın siz buraya gelmeyin diye dünden beri
tuşlarına basılmış bir şekilde ortalığı ayağa kaldırdılar. Buraya gelerek büyük bir adım attınız. Bundan sonra atılacak devasa adımların ilki buydu. Bugün bu yürüyüş bütün ülkeye dalga dalga yayılacak. Bütün toplumları diz çökerttiler ve
gözlerini Türkiye'ye diktiler.' sözleriyle tepkisini dile getirdi.


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