Hayat Fotoğraflarla algı oyunu
KÜLTÜR SANAT

Fotoğraflarla algı oyunu

Fotoğrafla yapılan sanat, diğerleri arasında belki de en sürprizli olanı. Açılar, eklemeler, düzenlemeler derken çekilen fotoğraflar çoğu kez gerçeklik algımızı sorgulatıyor...

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Halime Kirazlı Yeni Şafak
​Fotoğraflarla algı oyunu ​
Şahvelioğlu’nun perspektif fotoğrafları otomotiv meraklılarının aşina olduğu DriveTribe başta olmak üzere farklı web sitelerinin ana sayfasında, haber sitelerinde ve otomotiv haberlerinde kullanılmış.

Fotoğrafla yapılan sanat, diğerleri arasında belki de en sürprizli olanı. Açılar, eklemeler, düzenlemeler derken çekilen fotoğraflar çoğu kez gerçeklik algımızı sorgulatıyor. Berke Emre Şahvelioğlu da bu tarz fotoğraflar çeken bir isim. Diecast (model) fotoğrafçılığıyla koleksiyonundaki model arabalarla öyle fotoğraflar çekiyor ki tam beyin yakan türden. Şahvelioğlu, bu işi ülkemizde ilk yapan isimlerden değil. 7 yaşında başladığı model araba koleksiyonu hobisini sevdiği fotoğrafçılıkla birleştiren genç, ortaya keyifli işler çıkarıyor.

Berke Emre Şahvelioğlu
Berke Emre Şahvelioğlu

Bir fotoğraf yedi saatte oluşuyor

  • Şahvelioğlu’nun koleksiyonunda 700’e yakın model bulunuyor. Bugün geldiği süreci şöyle özetliyor: “Yaklaşık 6 yıl önce ölçekli model (diecast) fotoğrafçılığına giriştim. İlhamımı diecast fotoğrafçısı Michael Paul Smith’ten aldım. Dünyada farklı ölçek ve projelerde çalışmalar var. Türkiye’de bu alanda çalışanlar var ama perspektif odaklı olanların sayısı az.”

Şahvelioğlu’nun perspektif fotoğrafları otomotiv meraklılarının aşina olduğu DriveTribe başta olmak üzere farklı web sitelerinin ana sayfasında, haber sitelerinde ve otomotiv haberlerinde kullanılmış. Şahvelioğlu, bir çekim gününü şöyle özetliyor: “Modellerin çekim süresi 2-3 saatimi alıyor. Çekim yapılacak alana gitmek için modelleri kutulama, ortamı hazırlama, uygun açıyı ve ışığı bulma, eve dönüş, bilgisayarda ışık ve renk düzenlemeleri ve yayınlama süreçleriyle toplamda 7-8 saatte bir fotoğraf tamamlanıyor.”

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