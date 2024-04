Fuat Sezgin'in şaheseri daha da değerlendi

Fuat Hoca, Almanya’da Frankfurt’ta Goethe Üniversitesi’nde kaleme almaya başladığı GAS’ın ilk cildini 1967 yılında, son iki cildini de 2015 yılında yayımlamıştır. Diğer ciltler de bu iki tarih arasında değişik yıllarda yayımlanmıştır. On yedi ciltten oluşan ve toplam neredeyse on bin sayfaya yaklaşan eseri burada özetlemeye çalışmak, eserin bu karmaşık yapısına karşı haksızlık olacaktır. Ancak on yedi ciltlik eserin, Kur’an bilimlerinin çeşitli alanlarından şiire, tıp, eczacılık, zooloji, veterinerlikten simya ve kimyaya, botanikten ziraata, matematikten astronomi, astroloji ve meteorolojiye, sözlükbilimden dilbilgisi ve edebiyata, bilim tarihinin birçok alanını kapsadığını söylemek mümkün. Ancak esere biraz daha yakından bakıldığında, onuncu ciltten on beşinci cilde kadar olan ciltlerin konusunun, coğrafyanın farklı alanlarına odaklandığı görülebilir. Dolayısıyla Hoca’nın coğrafya alanına özel bir önem verdiği anlaşılıyor. Konuya araştırma alanından bakılacak olursa, ilgili dönemde bilim adamlarının coğrafya alanında yoğun bir çalışma içerisinde oldukları da söylenebilir. Coğrafya ciltleri arasında da, on ikinci cilt olan harita cildine ayrı bir yer ayırmak gerekir. İngilizceye çevrilmiş olan ilk ciltler arasında da harita cildinin bulunması dikkat çekici.