Gazze'ye Dua, Sumud'a Selam Gecesi konseri

Gazze’ye Dua, Sumud’a Selam Gecesi konseri

9/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
Filistin için vefa gecesi.
Filistin için vefa gecesi.

Üsküdar İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, Gazze’de yaşanan insani soykırımın yıl dönümü adına Filistin için vefa gecesi düzenlendi.

Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu’nda “Gazze’ye Dua, Sumud’a Selam Gecesi” başlığıyla gerçekleştirilen programda, Zeygah Ritim Topluluğu konser verdi. Konserde topluluk, Filistin’e özel “Şehit Türküsü”, “Suskunluğun Bedeli”, “Şehitler Ölmez”, “Holm”, “Geleceğiz” ve “İnsan İnsan”ın arasında olduğu 15 ezgi ve marş seslendirdi. Sadece kadınların katıldığı ve yoğun ilgi gören program, yaklaşık 2 saat sürdü. Programda, sponsor destekleriyle elde edilecek gelir Gazzelilerin yararına kullanılacak.



