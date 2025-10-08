Gazzete Filistinli gazetecilerin sesi olmaya devam ediyor

İsrail’in Gazze soykırımının ikinci yıl dönümünde “Gazzete” 3. sayısını yayımladı. Press For Palestine-Filistin İçin Gazeteci Dayanışması tarafından “Gazze gazeteciliğin vicdan sınavıdır” manşetiyle çıkarılan sayı, dünyanın dört bir yanında soykırım ve işgale karşı direnen tüm gazetecilere ithaf edildi. Filistinli gazetecilere destek olmak üzere 2023 yılı sonunda çıkarılan Gazzete’nin yeni sayısı 7 Ekim’de basın toplantısıyla tanıtıldı. Neslişah Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısındaki açıklamayı, Sumud Filosu katılımcısı gazeteci Semanur Sönmez Yaman yaptı. Programa Amerikalı aktivist Ann Wright ve İletişim Platformu Genel Sekreteri Mustafa Özbek’in yanı sıra, Özgürlük Filosu’na canlı bağlantıyla Basın Sözcüsü Kasım Aktağ ve gazeteci Tom Hayes de katılarak birer değerlendirme bulundu. Programda, şehit olan gazetecilerin resimleri de sergilendi.

250 MESLEKTAŞIMIZ KATLEDİLDİ

Basın açıklamasında, 7 Ekim 2023’ten beri dünyanın gözü önünde Gazze’de bir katliamın gerçekleştiğini belirten Yaman, “Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı demeden binlerce insanın öldürülmesine tanıklık ediyoruz. Bu katliamı, canları pahasına dünyaya duyurmaya çalışan gazeteciler ise katil İsrail tarafından özellikle hedef alınıyor. Şu ana kadar 250 meslektaşımız, kendi topraklarında, kendi vatanlarında yaşanan soykırımı dünyaya duyurabilmek uğruna katledildi” dedi.

HAKİKATİ SÖYLEMEKTEN VAZGEÇMEDİK

Bu süreçte gazetecilerin İsrail’e karşı durmaktan, direnmekten ve gerçeği tüm çıplaklığıyla anlatmaktan vazgeçmediğini dile getiren Yaman, “Gazzeli gazeteciler orada mücadele verirken, biz burada hakikati söylemekten asla vazgeçmedik. Filistin’deki gazetecilere yapılan baskılar son bulmadığı için ne yazık ki üçüncü sayımızla bir kez daha karşınızdayız. İsrail ne yaparsa yapsın gerçekleri susturamayacak. Biz, Press for Palestine-Filistin İçin Gazeteci Dayanışması olarak; Gazze özgür olana dek, orada onurlu mücadeleyi veren tüm meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İSRAİL’İN SUSTURMAYA ÇALIŞTIĞI SES OLACAĞIZ

Press For Palestine Yönetim Kurulu Başkanı Hayrunnisa Çiçek ise Gazzete’nin 3’üncü sayısında ABD, Kanada, Hindistan ve Almanya’dan gazetecilerin, Gazze’deki meslektaşları için yazı kaleme aldıklarını belirterek, “Vicdanlı gazeteciler meslektaşlarına yapılanlara ‘dur’ demek için harekete geçti. Bugün manşetimizde yer alan Kanadalı Valerie Zink de onlardan biriydi. Kendisi Reuters muhabiriydi. Enes Şerif’in öldürülmesinden sonra çalıştığı kurumun sessizliğine dayanamayarak istifa etti ve basın kartını kesti. Biz de bu önemli eylemi manşetimize taşımak istedik. Bugün 250 şehit gazeteci meslektaşımız için buradayız” ifadelerini kullandı.

KATLİAM HAKKINDA KANIT

Mavi Marmara dahil olmak üzere Gazze’ye giden birçok gemide aktivist olarak bulunan 79 yaşındaki Amerikalı Ann Wright, Gazzete’yle ilgili heyecanlı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Gazze’yi desteklemek ve Gazze’deki soykırıma karşı öfkelerin dile getirilmesi hususunda önemli. Katliam hakkında da gerçekten bir kanıt.”











