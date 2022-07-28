Geleceğin Şifreleri sergisinden anlamlı veda

Baksı Kültür Sanat Vakfı ve Müzesi kurucusu, ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın “Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri” başlıklı sergisi veda ediyor. 30 Temmuz’a kadar sürecek olan serginin kapanış öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Koçan, gelenek nedir, geleceğe nasıl taşınır, Anadolu okuması nasıl yapılır konuları üzerinde samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Ardından sergi anısına Zeytinburnu Belediyesine “Antipas: Tılsımlı Eller Serisi”nden bir eser hediye etti.

Cumhuriyet dönemiyle günümüz arasında geleneğin nasıl algılandığına yönelik konuşan Koçan, “Günümüzde gelenek daha fazla konuşulmaya başladı ama daha çok düşünülmüyor” ifadelerini kullandı. En büyük avantajının doğduğu hikâyeyi unutmamak olduğunu sözlerine ekleyen sanatçı, “O hikâyeden bir gelecek çıkarmaya çalışırım. Çünkü ben hayal ederken zihnimde geriye de bir yer ayırmışım. Bütün bunları yan yana koyduğunuzda ortaya bir şey çıkıyor. Serginin gündeme getirdiği asıl şey, bütün bunların tartışılmasıdır” dedi.

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Eserler Bodrum yolcusu

Koçan’ın 30 yıl boyunca ürettiği yapıtlarından oluşan bir seçkiyle hazırlanan sergi, geleneğin şifreleriyle adeta geleceğe ışık tutuyor. Serginin ilk bölümünde Anadolu’nun kültürel tarihi, ikinci bölümde Osmanlı tarihinin bir okuması, üçüncü bölümde ise Selçuklular var. Geleneğin sıradanlaşan ve durağanlaşan algısını da tartışmaya açan sanatçı, kültürler ve coğrafyalar arasındaki bağı da vurguluyor. İstanbul bu önemli sergiyi uğurlarken, sergideki eserlerin bir kısmı, yeni bir sergi için Bodrum Belediyesi’ne götürülecek.