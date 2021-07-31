Genç dergisi gurbetteki gençleri kaleme aldı: Gönül ister mi hiç ayrılmak yârdan

Genç Dergisi Ağustos sayısında gurbet konusunu gündeme taşıdı. Gurbette çalışma, eğitim görme, dili muhafaza etme ve kadim değerleri temsil etme gibi birçok açıdan meseleyi inceliyor. Dosya konusunda gurbet hayatı yaşayanların ve konuyla ilgili uzmanların görüşlerine de yer veriliyor. Öte yandan Türkiye’den ve dünyadan seçkin haberler, kültür-sanat, teknoloji, tarih ve edebiyata dair yazılar ve çok değerli söyleşiler de Ağustos sayısında yer alıyor.





NE VAR NE YOK?

Dergi, ilk olarak “Ne Var, Ne Yok?” sayfasıyla selamlıyor okurunu. Türkiye’den ve dünyadan ilgi çekici başlıklar ve STK çalışmalarına rastladığımız bu sayfanın ardından “bi’ dünya haber” bölümünde Müslüman coğrafyalara dair olumlu içerikler paylaşılıp adeta umutlar yeniden yeşertiliyor.

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Dosyada; Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren; “Türk Diaspora Edebiyatı Oluşuyor” başlıklı yazısında YTB’nin faaliyetlerini aktarırken, Berlin’de bir öğrenci olan M. Akif Çelik ise “Kebap ve Pizza Bir Arada” yazısında farklı kültürlerle beraber yaşamanın önemli olduğunun altını çiziyor. Frankfurt’ta yöneticilik yapan Mehmet Alpaslan Çelebi; “İnsan Kendi Merkezini Bulmalı” yazısında gurbette kimlik sorunundan bahsediyor. Mannheim’de akademisyenlik yapan Muhammed H. Alboğa; “Her Göç Farklı Bir Hikaye Anlatır Bize” yazısında Dünyanın neresinde olursa olsun bir Türk için değişmeyecek olan tek şeyin vatan hasreti olduğunu söylüyor.

GURBETTEKİ GENÇLER OKUMALI

Frankfurt’ta bir mühendis İlyas Aydın ise dosyada “Gurbetteki Gençlerin Mutlaka Okuması Gereken 5 Kitap” başlıklı enfes bir tavsiye kitap listesi ile okurun karşısına çıkıyor. Almanya’da STK Temsilcisi Fatih Hısım; gurbette Müslümanların bir araya gelebilmesi için camilerin önemli vazife gördüğünü “Gurbet Camide Kurbete Döner” başlıklı yazısında dillendiriyor.

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KENDİNİ AŞ HAYATA KARIŞ

Köln’de Endüstri Mühendisi Muharrem Çelik; gurbette yalnızlık çeken gençlere “Kendini Aş, Hayata Karış” başlığı ile önemli tavsiyelerde bulunuyor. Gazze’de öğrenci Rukiye Demir Salhiya; neden gelişmiş bir ülkeyi değil de savaş ve kaosun olduğu bir ülkeyi tercih ettiğini “Sıradan Bir Hayattan Onurlu Bir Direnişe” başlıklı yazısında açıklıyor. Frankfurt’ta yönetici Cengiz Bozkurt; “Türkçe Daima Geliştirilmeli” diyerek gurbetteki Türklere dillerini muhafaza etmelerini ve ülkeleriyle bağlarını koparmamalarını tavsiye ediyor. Almanya’dan Ev Hanımı Selma Bengi; “Gurbette Çok İnsan Kayıp Gidiyor” başlıklı yazısında nerede olursak olalım istikametin önemini vurguluyor. Almanya’da Yabancı Dil Öğretmeni Fatih Çamurlu; gurbette İslam’ın nasıl temsil edileceğinden bahsederken, Berlin’de öğrenci Merve Aksâ Laçin; gurbette kültür meselesini ele alıyor. Dosyada son olarak Almanya’da Bankacı Cihad Arıcıoğlu; yurt dışında yaşayan gençlere rehber niteliğinde “Yurt Dışında Dikkat Edilmesi Gerekenlere Dair 10 Madde” başlıklı yazısıyla okurun karşısına çıkıyor.

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ŞANLI BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRDIM

Avrupa Şampiyonası’nda Wushu Kung Fu sporunda 3. olan Zeynelabidin Tuncel, Ender Ekim ile yaptığı söyleşide meşgul olduğu spor dalı, yaşadığı duygular ve özel hayatı ile ilgili pek çok konuyu ele alıyor. Zeynelabidin, takım olarak Avrupa Şampiyonu oldukları zaman salonda İstiklal Marşı’nın okunmasını gururla anlatıyor. Son olarak Zeynelabidin Tuncel, “Özümü kaybetmeden yoluma devam etmek istiyorum” diyerek örnek bir cümle kuruyor.

KAYBEDECEK HİÇBİR İNSANIMIZ OLMAMALI

Gazeteci-Yazar Mehmet Nuri Yardım’ın Nurcan Doğan ile yaptığı söyleşide genel olarak M. Nuri Yardım’ın kitapları hakkında konuşuluyor. Sonlarda Yazar Nuri Yardım, “Kaybedecek hiçbir insanımız olmamalı” diyerek emr-i bil marufun öneminden bahsediyor. Söyleşinin en sonunda yer alan “Kısa Kısa…” bölümünde Nuri Yardım’ın kişisel zevklerini okuyabilirsiniz.

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İNSANLAR SEVDİKLERİNE KAVUŞSUN

Gönül Dağı dizisine esin kaynağı olan hikayelerin yazarı Mustafa Çiftçi, Ömer Taha Bayrak ile yaptığı söyleşide kitaplarından bahsediyor. Çiftçi, “Benim hissiyatımı besleyen bazen müzikler oluyor, bunun yanında çokça tarih okumaları yapmak da beni besliyor.” diyerek nelerden istifade ettiğini açıklıyor.

YETİMLER ÜLKESİ

27 yıl İHH’da görev yaptıktan sonra 5 aydır Yetim Vakfı Başkanı olarak görev yapan Murat Yılmaz, Yusuf Kandil ile yaptığı söyleşide Yetim Vakfı ve yetimler hakkında çok değerli açıklamalarda bulunuyor.

ALLAH, ADEM VE ALEM ARASINDA SIKI BİR İLİŞKİ VAR

Prof. Dr. Ali Ayten, Kadriye Beyza Kirenci ile yaptığı söyleşide “Doğa bir öcü ya da düşman değil, bireyin uyum içerisinde yaşaması gereken bir dosttur. Bütün yaşam kaynaklarımızı muhtaç olduğumuz bir alandır. Kendi özümüzü nasıl koruyorsak onu da öyle dikkat ve özenle korumamız gerekir.” diyerek insan ve doğa hakkında kıymetli şeyler anlatıyor.

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Yıllarını radyoya veren bir kimse olarak Selahaddin Kocaaslan, Hanife Palta ile yaptığı söyleşide radyodan, radyoculuktan, şiirden, iyilikten, merhametten ve güzel üsluptan bahsediyor.

GİRİŞİMCİ OLMAK TAM BİR DELİLİK

İki genç girişimci Hasan Karaoğlu ve Zeynel Akçay, Muhammed Murat Tutar’a verdiği söyleşide beraber kurdukları uzaktan sağlık hizmetleri sunan Jetklinik ve girişimcilik hakkında konuşuyorlar.

DERGİDEN DİKKAT ÇEKEN BAŞLIKLAR

Genç Dergisinin Ağustos sayısına; Hatice Özdemir Tülün; “Portakal Ağacından Muhabbetle”, Belemir Kopuz Güneri; “Tebessüm Edin Arkadaşlar”, Adem Özköse; “Özgürlüğe Adanmış Hayatlar”, Halit Yasir Özoğul; “Ben Kalem, Sen Silgi”, Tülay Gökçimen; “Yetimhanede Bir Gece”, Erhan İdiz; “Göç Yolunda Kadın Olmak”, Burak Çetik; “Hacı, Allah ile Aran Nasıl?”, Dr. Adem Ergül; “Kimin Yanında ve Yardımındasın?”, M. Lütfi Arslan; “Asıl ‘Ben’ Nasıl Bulunur?”, Osman Nuri Topbaş; “Tasavvuf ve Fennî İlimler”, S. Bilgehan Eren; “Modern İnsan Körlüğü”, Nursena Pancar; “Ayın Konusu: Çocuk Yetiştirme”, Emre Topoğlu; “Genç İşi”, Gamze Çakır; “Burası Bu Kadar!”, Prof. Dr. Soner Duman; “Kulluk İnsanın Özgürlük ve Saygınlığına Engel Değil mi?”, Murat Kaya; “İffet ve İtaat Timsali: Hz. Meryem”, Dr. Abdullah Uçar; “Yazmak Üzerine Bir Swot Analiz”, Volkan Zamanoğlu; “Hepimiz Biraz Gurbetteyiz”, Adem Turan; “Mücahit Koca, Şiirden Hikâyeye, Hikâyeden Romana Bir Saklı Yolcu”, Ayşe Saliha Emon; “Lütfen Fareleri Beslemeyin”, Hande Berra; “Ben-u Sen”, Ali Altunkaya; “Tarihe ve Coğrafyaya Dost Ol”, Gökhan Gökçek; “Ağustos Neden Zaferler Ayıdır?”, Betül Tutar; “Elden Ne Gelir?”, Enes Mücahit Eskimez; “Kitap İçin Daha Fazlasını Öğrenmek Zorundayız”, Muaz Erdem; “Görünmeyeni Gösteren Teleskoplar”, Rızvan Torun; “Balkan Savaşı Günlüğü: Türklerle Cephede”, Muhammed Murat Tutar; “Dijital Güvenlik Kontrol Listesi #8: Akıllı Evler”, Metin Karabaşoğlu; “İçindeki Editörü Kovmalısın” başlıklı yazılarıyla katkı sunuyorlar.

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DERGİYE KATKI SUNAN İSİMLER ŞÖYLE

Osman Nuri Topbaş, Abdullah Uçar, Adem Ergül, Adem Özköse, Adem Turan, Ali Altunkaya, Ayşe Saliha Emon, Belemir Kopuz Güneri, Betül Tutar, Burak Çetik, Emre Topoğlu, Ender Ekim, Erhan İdiz, Esad Mücahit Eskimez, Gamze Çakır, Gökhan Gökçek, Hakan Emin Öztürk, Hande Berra, Hanife Palta, Hatice Özdemir Tülün, Kadriye Beyza Kirenci, M. Lütfi Arslan, Mehmet Nişancı, Metin Karabaşoğlu, Muaz Erdem, Muhammed Murat Tutar, Murat Kaya, Nurcan Doğan, Nursena Pancar, Ömer Taha Bayrak, Rızvan Torun, S. Bilgehan Eren, Soner Duman, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Tülay Gökçimen, Volkan Zamanoğlu, Yusuf Kandil.