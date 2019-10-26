Hayat Göçmen çocukların dramını kısa filmde anlattı
KÜLTÜR SANAT

Göçmen çocukların dramını kısa filmde anlattı

Denizde boğularak hayatını kaybeden Suriyeli çocukların dramından etkilenen 16 yaşındaki Remiye Zeynep Yalçınkaya, çektiği Tears adlı kısa filmle göçmen çocukların yaşadıkları acıları anlatmaya çalışıyor. Yalçınkaya, "Dilini bilmediğimiz insanların dramını, dilini bilmediğimiz insanlara anlatabilme fırsatı ancak sinemayla elimize geçiyordu. Ben de bunu yapmak istiyordum" dedi.

Haber Merkezi AA
Remiye Zeynep Yalçınkaya
Remiye Zeynep Yalçınkaya

Aileleriyle birlikte çıktıkları umut yolculuğunda bot ve teknelerinin batması sonucu boğularak hayatını kaybeden Suriyeli göçmen çocukların trajedisinden etkilenen Hataylı lise öğrencisi, çektiği filmle yaşanan dramı anlatmaya çalışıyor.

Parçalanmış bebekle simgeleşen bir trajedi

Gözyaşı, elem, keder, matem" anlamlarına gelen "Tears" adlı film, annesiyle birlikte deniz kıyısında yürüyüş yapan Asya’nın, kolye yapmak üzere deniz kabuğu toplarken, kıyıya vurmuş bir oyuncak bebeğe ait parçaları bulması ile parçalanmış bir oyuncak bebekle simgeleşen bir trajedinin kaçınılmaz tanığı olmasını konu alıyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Yalçınkaya, haberlerde izlediği cansız bedenleri sahile vurmuş Suriyeli çocukların görüntüsünden etkilenerek duruma dikkati çekmek ve onların sorunlarını insanlara duyurmak için 2 yıl önce kısa film çekmeye karar verdi.

Daha önce film yapımı konusunda eğitim alan Yalçınkaya, anne-babası ve kuzeninin de desteğini alarak 5 dakikalık kısa film çekti.

Birçok ödül aldı

  • Filmle özellikle göçmen çocukların sesini duyurmaya hedefleyen Yalçınkaya, bugüne kadar İstanbul'da 10. Alev Kısa Film Yarışması'nda "en iyi film", Hatay'da 6. Antakya Uluslararası Film Festivali'nde "offical selection", İstanbul'da 9. Sinepark Kısa Film Festivali/Atlıkarınca Kategorisi "en iyi film", İstanbul'da 3. Seyfi Teoman Kısa Film Yarışması "jüri özel ödülü", İstanbul'da 16. Altın Boğa Uluslararası Kısa Film Festivali "en iyi 3. film", İstanbul'da Başka Sinema/Sinepark "kısa film özel seçkisi", Kıbrıs'ta Sinevizyon International Film Festivali "Official Selection", Rusya'da 4.McGuffin youth International Film Festivali "official selection" ve Marmaris'te düzenlenen 5. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali'nde liselerarası "en iyi film" ödüllerini aldı.

Bu dramı bütün dünyaya göstermeliyiz

Zeynep Yalçınkaya, aileleriyle birlikte çıktıkları umut yolculuğunda hayatını kaybeden çocukların görüntülerinin gözünün önünden bir an olsun gitmediğini söyledi.

Yalçınkaya, yaklaşık 2 yıl önce senaryosunu yazarak, yönettiği ve çektiği 5 dakikalık filmle göçmen çocukların yaşadıkları zorlukları ve acıları beyaz perdeye yansıttığını dile getirdi.

Katıldığı film festivallerinde bu dramı gözler önüne serdiğini ifade eden Yalçınkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Yaşamın kaynağı olan denizle ilgili bir film yapmaya karar verdiğimde gözümün önüne direkt mülteci çocukların sahilde yatan ölü bedenleri geldi ve bu filmi yapmaya karar verdim. Filmde özellikle diyalog kullanmadım çünkü nasıl bir yabancı şarkının sözlerini anlamadan o şarkıyı hissedebiliyorsak, bence başka ülkelerdeki insanların da dillerini anlamadan onların trajedilerini, dramlarını hissediyor olmalıyız. Metaforlar ve simgesel anlatımla mültecilerin dramını anlatmak istedim. Amacım aslında bu dramı bütün dünyaya göstermekti. Bu yüzden uluslararası ve ulusal festivallere katıldım. İnsanların ne kadar haberi olursa o kadar tepki gösterebilirler diye düşündüm. Dilini bilmediğimiz insanların dramını, dilini bilmediğimiz insanlara anlatabilme fırsatı ancak sinemayla elimize geçiyordu. Ben de bunu yapmak istiyordum."

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