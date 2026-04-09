Gökalp'in eseri Türk dünyasıyla buluştu

04:009/04/2026, Perşembe
Sergide, Gökalp'in fikir dünyasını yansıtan içerikler ziyaretçilere sunuldu.
Türk Dil Kurumu (TDK) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğiyle Ziya Gökalp'in "Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak" eserinin 5 dilde hazırlanan kitabı için tanıtım toplantısı düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Gökalp'in bu eseri, milletimizin kimlik ve karakterinin farklı parçalarına odaklanıp ayrışmaya zemin hazırlayan akımlara karşı, o parçaların hepsine sahip çıkıp özümüzü korumanın gerekliliğine işaret eden bir uyarıdır. Türk'ün aklen, bedenen ve ruhen kendi olarak nasıl kalabileceğine dair bir istişare olduğu kadar Gökalp'in bu arayışa son vereceğini düşünerek ortaya koyduğu cevabıdır" dedi.

TÜRK DEVLETLERİNDE YANKI BULACAK

Bakan Ersoy, Gökalp'in bir asır önce dergi ve gazetelerde filizlendirdiği düşüncelerin bugün beş bağımsız Türk devletinde yeniden yankı bulacağını belirtti. Konuşmaların ardından Ersoy, doğumunun 150'nci yılı dolayısıyla hazırlanan Ziya Gökalp Sergisi'ni gezdi ve yetkililerden bilgi aldı. Sergide, Gökalp'in fikir dünyasını yansıtan içerikler ziyaretçilere sunuldu.


