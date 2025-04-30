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Gönül Dağı'nın yeni fragmanı yayımlandı: Selma kör oluyor

Gönül Dağı'nın yeni fragmanı yayımlandı: Selma kör oluyor

Halil Akkoç
Halil Akkoç
11:5630/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Gönül Dağı dizisinin 177. bölüm 2. fragmanı yayımlandı.
Gönül Dağı dizisinin 177. bölüm 2. fragmanı yayımlandı.

TRT'nin sevilen yapımlarından "Gönül Dağı" dizisi, beşinci sezonunda da izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisinin 177. bölüm 2. fragmanı yayımlandı. Fragmanda Selma'nın kör olduğu görüldü.

TRT 1'de cumartesi akşamları ekrana gelen Gönül Dağı, seyircilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Beş sezondur devam eden dizinin 3 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de TRT 1’de yayınlanacak 177. bölümünün 2. fragmanı da yayımlandı.

Selma kör oluyor

Selma'nın Taner'e, "Gözlerimiz kaybetmeden önce gitmek istediğim bir yer var." dediği ve görme yetisini kaybettiği görülüyor.

İşte Gönül Dağı'nın 177. Bölüm 2. fragmanı:
YouTube
Gönül Dağı'nın yeni fragmanı yayımlandı: Selma kör oluyor
Hayat / Aktüel
30 Nisan, Çarşamba

"Senin iyi olman için ufacık bir umut ışığının peşinden giderim"

177. bölümünün ilk fragmanında, Taner'in Selma'ya, "Bak bana diyecekler ki; 'Selma iyi olacak, tedavisi dünyanın diğer ucunda ama sırtında taşıyacaksın' ben yine seni götürürüm. Bak senin iyi olman için ufacık bir umut ışığı olacak ben yine onun peşinden giderim." dediği görülüyordu.

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