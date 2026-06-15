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Günaydın ailesinin acı günü

Günaydın ailesinin acı günü

18:3415/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
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Mustafa Günaydın'ın oğlu Okan Günaydın. (solda)
Mustafa Günaydın'ın oğlu Okan Günaydın. (solda)

Trabzonspor eski Başkanı Mustafa Günaydın’ın oğlu Okan Günaydın, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhumun cenazesi, yarın (16 Haziran) ikindi namazını müteakip Of Taşhanpazarı Camii’nden kaldırılacak.

Trabzonspor eski başkanı Mustafa Günaydın’ın oğlu Okan Günaydın, vefat etti.

Günaydın’ın vefatı ailesi, yakınları ve spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Okan Günaydın

Cenazesi Trabzon'dan edediyete uğurlanacak

Okan Günaydın’ın cenazesi, 16 Haziran Salı günü ikindi namazının ardından Of Taşhanpazarı Camii’nden kaldırılacak.

Üst üste acı kayıplar

Mustafa Günaydın, kısa süre önce de ablası Hanife Albayrak'ı kaybetmişti.

Ailenin kısa aralıklarla yaşadığı iki acı kayıp, yakın çevresinde büyük üzüntüye sebebiyet verdi.


Mustafa Günaydın

Trabzonspor'un 1981-1982 yılları arasında başkanlık görevini yürüten Mustafa Günaydın, kulüp tarihinin önemli isimleri arasında yer alıyor.



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