Trabzonspor eski Başkanı Mustafa Günaydın’ın oğlu Okan Günaydın, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhumun cenazesi, yarın (16 Haziran) ikindi namazını müteakip Of Taşhanpazarı Camii’nden kaldırılacak.
Trabzonspor eski başkanı Mustafa Günaydın’ın oğlu Okan Günaydın, vefat etti.
Günaydın’ın vefatı ailesi, yakınları ve spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu.
Cenazesi Trabzon'dan edediyete uğurlanacak
Okan Günaydın’ın cenazesi, 16 Haziran Salı günü ikindi namazının ardından Of Taşhanpazarı Camii’nden kaldırılacak.
Üst üste acı kayıplar
Mustafa Günaydın, kısa süre önce de ablası Hanife Albayrak'ı kaybetmişti.
Ailenin kısa aralıklarla yaşadığı iki acı kayıp, yakın çevresinde büyük üzüntüye sebebiyet verdi.
Trabzonspor'un 1981-1982 yılları arasında başkanlık görevini yürüten Mustafa Günaydın, kulüp tarihinin önemli isimleri arasında yer alıyor.