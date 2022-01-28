Hayat Hafızanın dokuzuncu bölümü yayında Küresel sömürünün frankofon ayağı
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Hafıza'nın dokuzuncu bölümü yayında: Küresel sömürünün frankofon ayağı

Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Hafıza'nın dokuzuncu bölümünde, Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak, 'Küresel sömürünün frankofon ayağı' konusunu masaya yatırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafızanın dokuzuncu bölümü yayında: Küresel sömürünün frankofon ayağı
Hafıza'nın dokuzuncu bölümü yayında

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Sanat Tarihçisi - Arkeolog İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni bölümünde, 'Küresel sömürünün frankofon ayağı' konusunu masaya yatırdı.

Programın dokuzuncu bölümünü izlemek için:

Serinin "Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı" konulu ilk yayınını izlemek için tıklayınız...

Serinin "Türk Devlet Teşkilatı" konulu ikinci bölümünü izlemek için tıklayınız...

Serinin "Küresel düzen ve paranın sahipleri" konulu üçüncü bölümünü izlemek için tıklayınız...

Serinin "Ekonomik saldırıların savuşturulması" konulu dördüncü bölümünü izlemek için tıklayınız...

Serinin "Türkiye'nin 98 yıllık kalkınma mücadelesi" konulu beşinci bölümünü izlemek için tıklayınız...

Serinin "Türkiye'nin 2022 manifestosunda neler olacak?" konulu altıncı bölümünü izlemek için tıklayınız...

Serinin "Rusya'nın Kazakistan'da ne işi var?" konulu yedinci bölümünü izlemek için tıklayınız...

Serinin "Küresel sistem çökerse ne olur?" konulu sekizinci bölümünü izlemek için tıklayınız...

“Öyle bir sistem kurdular ki 1854’te aldığımız borç hiç bitmedi”
OYNAT 05:35
“Öyle bir sistem kurdular ki 1854’te aldığımız borç hiç bitmedi”
Yeni Şafak'ın yeni canlı yayın serisi Hafıza'nın üçüncü bölümünde, Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak, 'küresel düzen ve paranın sahipleri' konusunu masaya yatırdı. Paranın sahiplerinin ellerindeki gücü bırakmamak için her yola başvuracağını ve ilk iş olarak da iktidarı değiştireceğini vurgulayan Sanat Tarihçisi - Arkeolog Kaynak, Osmanlı ile İngiltere arasında imzalanan Baltalimanı Antlaşması'nın önemine vurgu yaptı.

Siyasi ayaklanma tehdidi altında imzalanan antlaşma ile Osmanlı Devleti'nin vergi alamadığını, dışarıya satışı yasak ürünlerin satışına onay vermek zorunda kaldığını ve bu nedenle de ekonominin oldukça zayıfladığını ifade eden Kaynak, “Osmanlı'nın bütçesi bitince İngilizlerden borç almak zorunda kaldı. İngilizler'de de para yok, onlar da paranın sahiplerinden aldı. Şu ana kadar borcumuz bitmedi. Bugün bütün ülkeler aynı tabloda, biz oyunun farkına varıp direniyoruz.” diye konuştu. Kaynak, sözlerinin devamında, borcun zamanla azaldığını fakat yaşanan iç karışıklıklar, dünya savaşı ve devletin yıkılmasıyla yeniden nasıl katlandığını anlattı.

İbrahim Ufuk Kaynak İBB'nin vaadini hatırlattı: Deyin ki
OYNAT 00:48
İbrahim Ufuk Kaynak İBB'nin vaadini hatırlattı: Deyin ki "bize böyle bir sözün vardı niye unuttunuz?"
Hafıza'nın 4'üncü bölümü dün akşam yayınlandı. Ersin Çelik'in sorularını yanıtlayan Sanat Tarihçisi İbrahim Ufuk Kaynak, sıra dışı yorumlarıyla Yeni Şafak YouTube ve Yeni Şafak Facebook kanallarından izleyenlerle buluştu. Kaynak, İBB'nin seçim vaatlerinden birini hatırlatarak, '3'üncü yıla giriyoruz. Muhtaç olan ailelere söylüyorum, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin verdiği sözü hatırlatın kendisine.

'Her muhtaç aileye 6 bin lira ile 13 bin lira arasında para vereceğim' dedi. Sorun, hatırlatın ve kendisine. Sordular, dediler ki 'olur mu?' Başkan da, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yüzde 3'ü' dedi. Gidin ne olur isteyin. Deyin ki 'bize böyle bir sözün vardı. Niye unuttunuz?' diye konuştu.

Evler kara gömüldü

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