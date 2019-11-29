Hafta sonu gezmek için 5 mekan 5 etkinlik: Dünyaca ünlü şefler İstanbul'da

Medeniyetlerin beşiği İstanbul’da onlarca mekan, hafta sonu kaçamağı yapmak isteyenlere eşsiz imkan sunuyor. “Hafta sonu ne yapmalı?” diye düşünenler için ‘İstanbul'da gezilecek 5 yer’i sizler için sıraladık.

Sergiden konsere, imza gününden özel etkinliklere kadar farklı alanlarda seçtiğimiz hafta sonu etkinlikleri şöyle:

HAYAT Hafta sonu ne yapmalı?: İstanbul'da gezilecek 5 yer

Sergide beğenilen işleri satın alınabiliyor

Bilgili Holding ve Grid İstanbul’un sanat ve tasarımı ev ortamında bir araya getirdiği “Salon Akaretler” 30 Kasım Cumartesi günü sanatseverlerle buluşuyor. Sanatseverleri farklı bir deneyim yaşamaya davet eden yepyeni etkinlik, 7 Aralık tarihine kadar Akaretler Sıraevler 25-27 numaralı binada ziyaretçilerini bekliyor. Güncel sanat ve tasarımları incelerken, bir koleksiyonerinin evini ziyaret etme deneyimi yaşatan “Salon Akaretler” izleyicilerine sergideki işlere sahip olma, beğendikleri işleri satın alıp kendi evlerine götürme imkanı sunuyor. Rehber eşliğinde yarım saatlik deneyim sunan Salon Akaretler’e giriş için, Grid İstanbul’un internet sitesinden rezervasyon formunu doldurarak kayıt yapılmakta.

Hafta içi 12.00-14.00 ve 17.00-20.00 arasında görülecek etkinlik, cumartesi günleri ise 13.00-20.00 saatleri arasında ziyaret ediliyor.

İmza etkinliği sonrası mini konser

D&R, gerçekleştirdiği imza günlerinde sevilen isimleri hayranlarıyla buluşturuyor. D&R Live etkinliklerinin İstanbul ayağında bu hafta kerem Görsev, Sinan Akyüz ve Büşra Küçük sevenleriyle bir araya gelecek.

Türkiye’nin çok satan ve okur kitlesi tarafından takip edilen yazarlarından Sinan Akyüz, 30 Kasım Cumartesi günü D&R Capacity’de gerçekleşecek imza gününde okuyucuları ile bir araya geliyor. Etkinlik, saat 15.00’te başlayacak.

Gençliğin edebiyat fenomeni Büşra Küçük, 30 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’te D&R Trump’ta gerçekleşecek imza günü etkinliğinde genç yazar, kitaplarını sevenleri için imzalayacak. Ünlü müzisyen Kerem Görsev, yeni albümü “Perfect Balance”ı D&R’da imzalıyor. Görsev’in aynı zamanda mini bir konser vereceği etkinlik, 1 Aralık Pazar günü saat 16.00’da D&R İstinye Park’ta düzenlenecek.

REKLAM

Dünyaca ünlü şeflerin tarifi için Gastromasa'ya

Bu yıl 5.’si düzenlenecek olan ve gastronomi tutkunlarının heyecanla beklediği Gastromasa, 30 Kasım’da İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde meraklılarıyla buluşacak. Her yıl özel bir tema örgüsüyle yola çıkan Gastromasa, bu yıl yaratıcılığın önemli unsurlarından “ilham” temasını işleyecek. Dünyaca ünlü şefler de Gastromasa'ya katılacak.

“Duyuların ustası” olarak bilinen Danimarka’nın önemli restoranlarından olan ve iki Michelin yıldızlı AOC’nin şefi Søren Selin, pek çok yemek yazarı tarafından Nordik mutfağını punk’tan aristokrata taşıyan genç yetenek” olarak biliniyor.

ÖZGÜN Sömestr (15 tatil) tatilinde neler yapılır?

Ücretsiz Aydilge konseri

İstanbul Anadolu Yakası’nın yeni buluşma noktası Anatolium Marmara Avm, düzenlediği etkinliklerle ziyaretçilerine sürprizler yapmaya devam ediyor! 28 Aralık’a kadar devam edecek konserler serisinde Fatma Turgut, Gripin, Mehmet Erdem, Manga, Gökhan Türkmen, Rubato, Cem Belevi, Derya Uluğ, Eypio, Pamela, İlhan Şeşen ve daha birçok sevilen sanatçı sahne alacak. Aynı zamanda konser günü ziyaretçileri sürpriz hediyeler ve indirimler bekliyor olacak.

30 Kasım tarihinde ise Aydilge sahne alacak.

Andy Warhol’un renkli pop art dünyası

UNIQ Expo’da 1500 metrekarelik dev bir Pop Art arenası sunan Andy Warhol sergisi, tüm çocukları sanata ve renklerin dansına davet ediyor. Odeabank’ın ana sponsorluğunda 29 Mart 2020’ye kadar sürecek olan sergi, her gün açık olacak.

Pop Art’ın öncüsü Andy Warhol başta olmak üzere, yine bu akımın en önemli isimleri arasında olan Keith Haring, Roy Lichtenstein ve James Rosenquist’in 100’den fazla orijinal eserinin yer aldığı sergi, çocukların hayal dünyasına yeni renkler katacak.

Çocuklar bu sergide; Andy Warhol’un renkli Pop Art dünyasını ve 50’li yılların tüketim çılgınlığını keşfederken, sanatın keyifli, eğlenceli tarafıyla da tanışacaklar. Roy Lichtenstein’ın Van Gogh odasında hayal dünyalarını genişletecek, New York sokak sanatçısı Keith Haring’in grafitileriyle renklenecek, 60’lı yılların diskoteğinde dans edecek ve eğlenerek öğrenecekler.

REKLAM