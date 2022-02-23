Efsane sunucu Halit Kıvanç'tan üzücü haber: 'Kimseyi tanımıyor, konuşamıyor çok hasta'

Türkiye'nin en ünlü gazetecilerinden biri olan Halit Kıvanç sağlık durumu ile sosyal medyada gündem oldu. Futbol yorumcusu Ertem Şener'in geçtiğimiz akşam Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla dua istemesinin ardından Halit Kıvanç kimdir, sağlık durumu nasıl, hastalığı ne sorularının cevabı araştırılmaya başladı. Dünya çapında bir üne sahip olan Halit Kıvanç futbolcu Pele ile röportaj yapan ilk gazeteci olarak biliniyor.

Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden olan Halit Kıvanç'ın sağlık durumu sevenlerini üzdü. Ertem Şener, Halit Kıvanç'ın son durumunu aktardı. Şener, Kıvanç'ın kimseyi tanımadığını ve konuşamadığını duyurdu.

Şener, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı gönderide şu mesajı yayınladı:

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"Halit Kıvanç ustamızı aradım dün akşam. Kendisini programımıza davet edecektim. Çok değerli ve kıymetli eşi, hanımefendi telefonu açtı. Sesini duymak istedim Halit abimizin, ustamızın. “Mümkün değil şu an” dedi ve ekledi; “Artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta” Türkiye’ye maç anlatmayı, futbolu, sporu, konuşmayı öğreten büyük ustamız için lütfen dua edelim.

Sesi ile büyüdük. Sesi ile bu işi sevdik. Bana hep sorarlar; Anlatıp da unutamadığın maç hangisi? Cevap çok net. Tabi ki, Halit Kıvanç ustam ve İlker Yasin ile, büyüklerimle beraber anlattığım, Fenerbahçe - Sevilla şampiyonlar maçı.

Ne Ronaldinho’nun çalımları, ne Messi’nin büyük futbolu, ne Ronaldo’nun büyülü futbolu, ne diğerleri… Sadece Halit Kıvanç ile beraber anlattığım Fenerbahçe - Sevilla maçı. Dua ediyoruz Halit Kıvanç ustamıza, büyüğümüze, Türkiye’nin sesine. Allah şifalar versin. Seni, sizi çok ama çok seviyorum HALİT KIVANÇ hocam"

HALİT KIVANÇ KİMDİR?

Ünlü gazeteci, maç yorumcusu ve sunucu Halit Kıvanç'ın sağlık durumu sosyal medyada gündem oldu. Var Odası programının sunucusu olan futbol yorumcusu Ertem Şener, Halit Kıvanç için dua istedi, Halit Kıvanç ismi araştırılmaya başladı.

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Halit Kıvanç 18 Şubat 1925, Tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk radyo ve televizyon eski maç sunucusu ve gazeteci. olan Halit Kıvanç Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından biridir.