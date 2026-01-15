'Hane'nin 3 mesajı

Albayrak Grubu tarafından geleneksel İslam sanatlarını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 12 yıldır kesintisiz sürdürülen İslam Sanatları Sergileri, bu yıl “Hane” temasıyla sanatseverlerle buluştu. 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesinden ilhamla hazırlanan sergi, aile, yuva ve nesiller arası bağ kavramlarını İslam sanatlarının estetik ve manevi diliyle yeniden düşünmeye davet ediyor. Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan serginin açılışı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Sergide 13 hat, 17 seramik hat ve 12 tezhip eserinin yanı sıra 6 tarihi hat eseri, dijital çalışmalar, geometrik desenlerden oluşan kandiller ve mermer işleme celi sülüs eserler yer alıyor.

AİLEYİ TAMAMLAYAN UNSUR

Serginin küratörü Yasemin Karaca, Albayrak İslam Sanatları Sergileri kapsamında her yıl yeni bir tema belirlediklerini belirterek, bu yıl odağa “aile” kavramının alındığını söyledi. Karaca, aileyi tamamlayan en temel unsurun “yuva” olduğuna dikkat çekerek, serginin isminin de bu düşünceden hareketle “Hane” olarak belirlendiğini ifade etti.

Yasemin Karaca

TOPKAPI SARAYI’NDAN İLHAMLA KURGULANDI

Aile temasına ilişkin bilgi veren Karaca, “Aile temasıyla birlikte biz bir aileyi tamamlayan en önemli ögelerden birinin bir ev, yuva olduğuna karar verdik. Tophane’den yola çıkarak da serginin ismini ‘Hane’ olarak belirledik ve şöyle düşündük: Eğer İslam eserlerinin bir evi olsaydı, geleneksel İslam sanatlarının en iyi örneklerinin bir yuvası olsaydı, burası şüphesiz Topkapı Sarayı olurdu. Burası aslında hepimizin ilk hanelerinden biri” dedi.

Karaca, Topkapı Sarayı’nın has odalarından referansla sergide bir fiziksel kurgu oluşturduklarına işaret ederek, şu bilgileri verdi: “Has odalarda bildiğiniz gibi sedirler, nişler, o nişleri tamamlayan aydınlık pencereler, duvarlarda çiniler, bazen en başta bir ocak, bir kandil, bir halı var. Biz de bütün bunları soyutlayarak acaba nasıl odacıklar oluşturabiliriz düşüncesine giriştik ve ortaya bu fiziksel mekan tasarımı çıktı. Bunu da organize ederken ayetlerin ve hadislerin, yazılan hat levhalarının ve tezhip eserlerinin içeriklerine baktık.”

13 HAT 12 TEZHİP SANATÇISI ÇALIŞTI

Sergide üç grup eserin olduğunu aktaran Karaca, “Bir grup anne baba haklarını, bir grup eş haklarını, bir grup da ailenin önemini vurgulayan manalar üzerine yoğunlaşmış. Her bir odanın tavanından yine sanatçı Serap Ekizler Sönmez’in tasarladığı kandiller sarkıyor. Onların içinden de anime edilmiş Türk halıları motifleri yerlere yansıyor. Sergi için 13 hat, 12 de tezhip sanatçısı eser üretti. Hepsi ülkemizden ve dünyadan alanında en iyi sanatçılar” ifadelerini kullandı.

SOLO SERGİ MEHMED ÖZÇAY’IN

Yasemin Karaca, her yıl İslam Sanatları Sergisi içinde bir solo sergiye de yer vermeye çalıştıklarının altını çizerek, şunları kaydetti: “Bu yılın solo sergisi de hattat Mehmed Özçay’ın sergisi oldu. Onun eserlerini bütün bu odacıkların sonunda ayrı bir kurgu olarak görmek mümkün.”

“Hane” sergisi, 28 Şubat’a kadar her gün 10.00-19.00’da ücretsiz gezilebilecek.



