Bilge Kral 100 yaşında

İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen "Aliya 100 Yaşında" etkinlikleri kapsamında, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, doğumunun 100. yılında İstanbul'da özel bir konserle anıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen konserde, Bosna Hersekli ünlü besteci ve orkestra şefi Prof. Emir Mejremic tarafından bestelenen "Özgürlüğe Kaçışım" senfonik şiir, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde sanatseverlerle buluştu. AKM Tiyatro Salonu’nun tamamen dolduğu ve dinleyicilerin bir kısmının da ayakta kaldığı konser, Aliya’nın her dönemde farklı toplumlara hitap etme gücünü bir kez daha vurguladı.

İzzetbegoviç'in "Özgürlüğe Kaçışım" adlı eseri ile çok katmanlı yaşam öyküsünden ilham alan kompozisyon, arka planda Aliya’nın hayatı ve Bosna Hersek’le ilgili görselle birlikte sunuldu.

Klasik formun sınırlarını zorlayan "Özgürlüğe Kaçışım" senfonik şiiri, dinleyiciyi İzzetbegoviç'in iç dünyasına, mahkumiyet yıllarına, ahlaki disiplinine ve insanlık onuru için verdiği mücadeleye dair derin bir yolculuğa da çıkartmış oldu.

ÇOK FARKLI TOPLUMLARA ÖRNEK OLUYOR

Konser programına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzzetbegoviç'in düşünceleriyle, duruşuyla ve ahlakıyla çok farklı toplumlara örnek olmaya devam ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Bu açıdan Aliya 100 yaşında etkinlikleri kapsamında, 'Özgürlüğe Kaçışım' adlı eserinden ilham alınarak oluşturulan bu senfoninin çok derin anlamlar taşıdığını düşünüyor, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Emir Mejremic tarafından bestelenen bu senfoninin Aliya'nın fikirlerinin anlaşılmasına katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum."

GERÇEK ZAFER İNSAN KALABİLMEKTİR

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise Aliya İzzetbegoviç'in yalnızca Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı olarak değil, 20. yüzyılın en zor, en kırılgan ve en çetin dönemlerinden birinde ahlaki tutarlılığıyla öne çıkmış müstesna bir fikir ve vicdan insanı olarak hatırlanması gerektiğinin altını çizerek, “Aliya'nın hayatı bize şunu açıkça göstermektedir, gerçek mücadele yalnızca cephede değil, insanın kendi vicdanında başlar. Gerçek zafer yalnızca galip gelmek değil, insan kalabilmektir. İlim Yayma Vakfımız ve Aliya İzzetbegoviç Vakfı tarafından hayata geçirilen 'Aliya 100 Yaşında: Hayat, Fikir, Mücadele' sergisiyle Aliya İzzetbegoviç'in bu çok katmanlı mirasını yaşatma imkanı bulduk" dedi.





Erdoğan’dan Bosna’ya özel ilgi ricası

Bilal Erdoğan'ın kendisine plaket takdim ettiği Bosnalı besteci Emir Mejremic, İlim Yayma Vakfı'na, Bilal Erdoğan'a ve Aliya İzzetbegoviç Vakfı'na teşekkür ederken, Aliya İzzetbegoviç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Fahrudin Rizvanbegoviç şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Aliya İzzetbegoviç'i ebedi aleme irtihalinden bir gün önce ziyaret etmişti. Aliya İzzetbegoviç, Erdoğan'dan Bosna'ya özel bir ihtimam göstermesini istemişti ve Bosna'yı kendisine bir emanet olarak tevdi etmişti. Bu derin bir dostluğun ve büyük bir güvenin göstergesidir."



