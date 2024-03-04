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Hasan Usta Kebap'tan özgür iftar fikrine destek: İsrafın önüne geçecek

11 ay boyunca ağırladığı misafirlerine her zaman kaliteli ve lezzetli yemekler sunan Hasan Usta Kebap, Ramazan ayında da aynı kaliteyi ve misafirperverliği sürdürüyor. Fix menülerde genellikle tercih edilmeyen ve israf edilen gıdaların önüne geçerek çevreyi koruyan Hasan Usta Kebap, bu sene de özgür iftar fikrini destekliyor. Hasan Usta Kebap, herkesin bütçesine uygun seçenekler sunarken misafirler istedikleri yemekleri menüden seçerek israftan kaçınabiliyor.

14:06 - 4/03/2024 Pazartesi
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Hasan Usta Kebap
Hasan Usta Kebap

Hasan Usta Kebap, Ramazan ayında fix menü geleneğinden çıkarak misafirlerine özgür bir iftar deneyimi yaşatıyor. Herkesin bütçesine uygun seçenekler sunan mekanda bir yandan misafirler istedikleri yemekleri menüden seçerek israftan kaçınırken bir yandan da fahiş fiyatlı menü tuzaklarına düşmeden cebini koruyabiliyor.

11 ay boyunca ağırladığı misafirlerine her zaman kaliteli ve lezzetli yemekler sunan Hasan Usta Kebap, Ramazan ayında da aynı kaliteyi ve misafirperverliği sürdürüyor. Fix menülerde genellikle tercih edilmeyen ve israf edilen gıdaların önüne geçerek çevreyi koruyan Hasan Usta Kebap, özgür iftar fikrini destekliyor.

Ramazan ayında iftar alışkanlıklarınızı değiştirmek istiyorsanız, Hasan Usta Kebap'a uğrayarak özgür bir iftar deneyimi yaşayabilirsiniz.



#Ramazan ayı
#Hasan Usta Kebap
#İstanbul
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