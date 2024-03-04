Hasan Usta Kebap'tan özgür iftar fikrine destek: İsrafın önüne geçecek

Hasan Usta Kebap, Ramazan ayında fix menü geleneğinden çıkarak misafirlerine özgür bir iftar deneyimi yaşatıyor. Herkesin bütçesine uygun seçenekler sunan mekanda bir yandan misafirler istedikleri yemekleri menüden seçerek israftan kaçınırken bir yandan da fahiş fiyatlı menü tuzaklarına düşmeden cebini koruyabiliyor.
11 ay boyunca ağırladığı misafirlerine her zaman kaliteli ve lezzetli yemekler sunan Hasan Usta Kebap, Ramazan ayında da aynı kaliteyi ve misafirperverliği sürdürüyor. Fix menülerde genellikle tercih edilmeyen ve israf edilen gıdaların önüne geçerek çevreyi koruyan Hasan Usta Kebap, özgür iftar fikrini destekliyor.
Ramazan ayında iftar alışkanlıklarınızı değiştirmek istiyorsanız, Hasan Usta Kebap'a uğrayarak özgür bir iftar deneyimi yaşayabilirsiniz.