Hasan Usta Kebap'tan özgür iftar fikrine destek: İsrafın önüne geçecek

Hasan Usta Kebap, Ramazan ayında fix menü geleneğinden çıkarak misafirlerine özgür bir iftar deneyimi yaşatıyor. Herkesin bütçesine uygun seçenekler sunan mekanda bir yandan misafirler istedikleri yemekleri menüden seçerek israftan kaçınırken bir yandan da fahiş fiyatlı menü tuzaklarına düşmeden cebini koruyabiliyor.