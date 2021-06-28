HASENE Sosyal Yardımlaşma Derneği 2021 Kurban Kampanyası: Kurban ile Mazlum ve Mağdurlar Sevinsin

Kurban kesiminden dağıtıma kadar tüm süreç, farklı ülkelerden gelen gözlemciler eşliğinde yürütülüyor.
Kurban Kampanyası kapsamında İstanbul, Kayseri, Konya, Samsun, Şanlıurfa başta olmak üzere, toplam 35 ilde ve birçok ülkede gerçekleştirilecek dağıtımlarla binlerce ihtiyaç sahibine ulaşılması hedefleniyor.
HASENE Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından 2021 yılı için belirlenen hisse bedeli 1.100 TL olup, derneğin web sitesinden veya havale/eft yoluyla bağışta bulunulabilmektedir.
Kurban kesim ve dağıtımlarının yapılacağı ülkelerdeki partner kurumların araştırılmasından, kurban hisse fiyatlarının tespitine, gözlemcilerin belirlenmesine varana kadar detaylı bir çalışma süreci işliyor. Bütün gözlemciler organizasyonun sağlıklı yürüyebilmesi ve yapılması gerekenlerin takibi hususunda bilgilendirme seminerlerinden geçiriliyor.
Detaylı bilgi için HASENE Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz:
HAVALE/EFT İÇİN BANKA BİLGİLERİ
Hesap Sahibi: Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği
Açıklama: 2021 Kurban, Ad Soyad, Telefon
ALBARAKA TÜRK
TR91 0020 3000 0813 2305 0000 02
KUVEYT TÜRK
TR54 0020 5000 0948 4436 4000 03
VAKIF KATILIM
TR21 0021 0000 0001 2412 5000 03
ZİRAAT BANKASI
TR09 0001 0004 8894 3589 2750 05