HASENE Sosyal Yardımlaşma Derneği 2021 Kurban Kampanyası: Kurban ile Mazlum ve Mağdurlar Sevinsin

HASENE Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından 2021 kurban hisse bedeli belli oldu.

Kurban kesiminden dağıtıma kadar tüm süreç, farklı ülkelerden gelen gözlemciler eşliğinde yürütülüyor.

Kurban Kampanyası kapsamında İstanbul, Kayseri, Konya, Samsun, Şanlıurfa başta olmak üzere, toplam 35 ilde ve birçok ülkede gerçekleştirilecek dağıtımlarla binlerce ihtiyaç sahibine ulaşılması hedefleniyor.

HASENE Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından 2021 yılı için belirlenen hisse bedeli 1.100 TL olup, derneğin web sitesinden veya havale/eft yoluyla bağışta bulunulabilmektedir.

Kurban kesim ve dağıtımlarının yapılacağı ülkelerdeki partner kurumların araştırılmasından, kurban hisse fiyatlarının tespitine, gözlemcilerin belirlenmesine varana kadar detaylı bir çalışma süreci işliyor. Bütün gözlemciler organizasyonun sağlıklı yürüyebilmesi ve yapılması gerekenlerin takibi hususunda bilgilendirme seminerlerinden geçiriliyor.

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Detaylı bilgi için HASENE Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz:

https://hasene.org.tr/

HAVALE/EFT İÇİN BANKA BİLGİLERİ

Hesap Sahibi: Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği

Açıklama: 2021 Kurban, Ad Soyad, Telefon

ALBARAKA TÜRK

TR91 0020 3000 0813 2305 0000 02

KUVEYT TÜRK

TR54 0020 5000 0948 4436 4000 03

VAKIF KATILIM

TR21 0021 0000 0001 2412 5000 03

ZİRAAT BANKASI

TR09 0001 0004 8894 3589 2750 05