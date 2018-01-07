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KÜLTÜR SANAT

Hat sanatı ortak hazinemiz

Afgan ve Türk hattatları bir araya getirecek olan “İslam Medeniyet Hazineleri” adlı uluslararası sergi, 12 Ocak'ta kapılarını açıyor. Serginin küratörü Kamer Demircan, "Hat sanatı bizim ortak hazinemiz. Amacımız Türkiye ve Afganistan arasında medeniyet köprüleri kurmak" diyor.

Aylin İzmirYeni Şafak
Fotoğraflar: Talha MENTEŞ
Fotoğraflar: Talha MENTEŞ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Sanatı ve Sanatkârı İhya Derneği’nin işbirliğinde düzenlenen ‘İslam Medeniyet Hazineleri’ sanat organizasyonu Afgan ve Türk hattatları bir araya getiriyor. VakıfBank’ın sponsorluğunda gerçekleşen “İslam Medeniyet Hazineleri” adlı uluslararası sergi projesi bünyesinde bir araya gelen hattatların eserleri VakıfBank İstanbul Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi’nde sergilenecek. İslam medeniyetinin hat sanatkarları arasında bir köprü kurulması amacıyla kapılarını açacak sergi 12 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak. 7 Afgan 8 de Türk sanatçının katıldığı sergiye her sanatçı iki eseriyle katılacak. Sanat danışmanlığını Muhammed Mağ'ın yaptığı serginin küratörlüğünü ise Samih Uylaş ve Kamer Demircan üstleniyor.

KARDEŞLİĞİMİZİ CANLANDIRACAĞIZ

Afganistan'ın Herat kentinin İslam sanatlarında çok önemli bir yeri olduğunu söyleyen sergi küratörlerinden Kamer Demircan, "Bu bölge önemli sanatkarlar yetiştirmiş ve medeniyetimize çok önemli eserler vermiş. Fakat o bölge şu an sanatıyla anılmıyor. Türkiye ve Afganistan arasındaki kardeşliği tekrar canlandırmak istiyoruz. Hattatlarımızın birbirinden beslenerek bilgi alışverişi yapmalarını sağlamak istiyoruz" diye konuşuyor.

Projenin sanat danışmanlığını yapan Hattat ve Müzehhib Muhammet Mağ ise şunları söyledi: “İnsanlar, çizgi ile ifadeyi önce resim yaparak kullanmış, bir zaman sonra yazıdaki çizgi ve şekillerle bu anlatımı sağlamıştır. Tüm bu duygu ve inanç dünyasının eserleri olan nesir nazım şekilleri ve bunun daha üstündeki ilâhi mesaj olan Kur’ana verilen kıymet hat sanattının zirveye oturmasındaki ana müsebbiptir" diye konuşuyor.

Sergi üç gün boyunca ziyarete açık olacak.

GENÇLERİN İLGİSİ YÜKSEK

Gençlerin hat sanatına son derece meraklı olduğunu ifade eden Demircan, "Hasan Çelebi ve diğer üstadlarımız gençlerimizi bu alanda yetiştirmek için ellerinden geleni yapıyor. Hattatlarımız bu sanatı yaşatacak talebelerle önemli çalışmalara imza atıyor. Sergimize merak duyan çok sayıda gencimiz de bizlerle birlikte olacak" diyor.

Atölyeleri ziyaret edecekler

İslam Medeniyet Hazineleri adlı uluslararası sergiye Türkiye’den Hasan Çelebi, Muhammet Mağ, Cemali Gündoğdu, Ahmet Kutluhan, Zeki Velioğlu, Abdullah Gün, Hanifi Dursun, Muhammed Hobe, Afganistan’dan ise Abdülcelil Tevânâ, Feramerz Serverî, Ahmed Ziyâ Hakşinas, Necîbullah Enverî, Fuat Hakîkat, Muhammed Ârif Gulâmî, Mîr Veli Ahmed Sabri bir araya geliyor. Hattatlar üç gün boyunca atölyeleri ziyaret edecek.

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