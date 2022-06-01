Hattat Hamid Aytaç anıldı

Hüsnühat sanatının unutulmaz ustalarından Hamid Aytaç, vefatının 40. yılında anıldı. Karacaahmet Mezarlığı’ndaki Hattatlar Sofası’nda bulunan kabri başında, sevenleri ve sanatçı arkadaşları bir anma programı düzenledi. Üsküdar Belediyesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi. Aytaç’ın talebelerinden hattat İsmail Yazıcı, törende hat konusuna ilgisi olan herkesin sanatçıyı tanıması gerektiğini söyledi. Anma programına hattatlar Talip Mert, Fatih Özkafa, Ahmet Kutluhan, Heysem Selmu, Mahmut Şahin, Muhsin Demirel, Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hamdi Kocakaya ve öğrencileriyle hüsnühat sanatçıları katıldı.