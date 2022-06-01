Hayat Hattat Hamid Aytaç anıldı
KÜLTÜR SANAT

Hattat Hamid Aytaç anıldı

Hüsnühat sanatının unutulmaz ustalarından Hamid Aytaç, vefatının 40. yılında anıldı. Karacaahmet Mezarlığı’ndaki Hattatlar Sofası’nda bulunan kabri başında, sevenleri ve sanatçı arkadaşları bir anma programı düzenledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Hattat Hamid Aytaç anıldı
Hamit Aytaç'ın kabri başında, sevenleri ve sanatçı arkadaşları bir anma programı düzenledi.

Hüsnühat sanatının unutulmaz ustalarından Hamid Aytaç, vefatının 40. yılında anıldı. Karacaahmet Mezarlığı’ndaki Hattatlar Sofası’nda bulunan kabri başında, sevenleri ve sanatçı arkadaşları bir anma programı düzenledi. Üsküdar Belediyesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi. Aytaç’ın talebelerinden hattat İsmail Yazıcı, törende hat konusuna ilgisi olan herkesin sanatçıyı tanıması gerektiğini söyledi. Anma programına hattatlar Talip Mert, Fatih Özkafa, Ahmet Kutluhan, Heysem Selmu, Mahmut Şahin, Muhsin Demirel, Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hamdi Kocakaya ve öğrencileriyle hüsnühat sanatçıları katıldı.

Hattat Hamid Aytaç sergisi açıldı
KÜLTÜR SANAT
Hattat Hamid Aytaç sergisi açıldı

Veda edeceği kulübü açıkladı

Veda edeceği kulübü açıkladı

​Mesut Özil sosyal medyadan kariyerine dair flaş bir açıklama yaptı.
Kavurucu sıcaklar geliyor

Kavurucu sıcaklar geliyor

​Meteoroloji sıcak çarpmasına karşı saat vererek uyardı.
HDPli Meral Danış Beştaş: Mansur Yavaşın sözlerinin yenilir yutulur tarafı yok

Başkan Avcı 7/24 sahada

Başkan Avcı 7/24 sahada

​'Vatandaşlarımızın iyi ve kötü gününde yanında olmaya devam edeceğiz.'

Kütahya'da korkutan deprem

Kütahya'da korkutan deprem

​Gediz ilçesi 4.2 ile sallandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.