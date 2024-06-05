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Hece’den Türk Sineması özel sayısı

Sene başında İsmet Özel sayısıyla bir çıkış yapan Hece dergisi, Türk Sineması özel sayısını okurlarıyla buluşturdu.

Hakkı Yanık
04:00 - 5/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:13 - 5/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İki cilt olarak okura sunulan ve editörlüğünü Kurtuluş Kayalı ve Hatice Bildirici’nin birlikte yaptığı özel sayıya sinema yazarları, radyo, televizyon, sinema ve video bölümlerinde görevli hocalar, deneme ve kurmaca yazarları ile yönetmenler katkı sundu.

Yayın kurulunda, Âtıf Bedir, Eyyüp Akyüz, Faruk Uysal, Hatice Bildirici, İbrahim Demirci ve Özlem Güner’in görev aldığı özel sayının ilk cildinde, “Tarihi ve Kavramsal Çerçeve”, “Eleştiri ve Sinema Dergileri” ve “Yönetmen Söyleşileri” başlıklı üç bölüm var. İkinci cilt ise, “Yönetmenler ve Filmler”, “Uyarlama”, “Türk Sinemasında Öne Çıkan Mevzular” ve “Yeşilçam’ın Yüzleri” başlıklı bölümlerden oluşuyor. 120 ismin katkı sağladı özel sayı, 1168 sayfadan oluşuyor. 2025’in Ocak ayında yayımlanacak bir sonraki özel sayı ise Oğuz Atay adına olacak.


Nihayet'in yeni sayısı çıktı: Farklı açılardan hac ibadeti

Hac ibadeti, milyonlarca insanı, belki de hayatlarında ilk ve son kez olmak üzere memleketlerinden çıkartacak, nemli gözlerle izledikleri topraklara getirecek. Bir sohbette, bir vaazda dinledikleri kahramanları ve olayları onlar için yeryüzüne indirecek. O peygamber, o ashap, o mekânlar somutlaşacak, dokunma seviyesine gelecek. Hac ibadeti, üzerine farklı açılardan düşünmeye hem uygun hem layık bir ibadet. Sadece İslam’ın haccı değil, farklı dinlerin hac olarak adlandırdıkları, evinden çıkmayı, yürümeyi, tırmanmayı, kutsal bir merkezi ziyaret etmeyi, kurban kesmeyi içeren o ritüelin kendisi bizzat ilginç. Bütün bu çeşitliliği ve renkliliği içinde hacca bakmaya çalıştığımız bir sayı ile karşınızdayız. Sınırlı sayfalar içinde, neredeyse sınırsız diyeceğimiz bu konuyu kurcaladık. Bu sayıyı hazırlarken de fark ettik: hac üzerine bu tür sayılardan ne kadar yapılsa yine de az. Nihayet bu sayısında, hac ibadetini masaya yatırıyor.


#Aktüel
#Edebiyat
#Sinema
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