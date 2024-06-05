Hece’den Türk Sineması özel sayısı

İki cilt olarak okura sunulan ve editörlüğünü Kurtuluş Kayalı ve Hatice Bildirici’nin birlikte yaptığı özel sayıya sinema yazarları, radyo, televizyon, sinema ve video bölümlerinde görevli hocalar, deneme ve kurmaca yazarları ile yönetmenler katkı sundu.
Yayın kurulunda, Âtıf Bedir, Eyyüp Akyüz, Faruk Uysal, Hatice Bildirici, İbrahim Demirci ve Özlem Güner’in görev aldığı özel sayının ilk cildinde, “Tarihi ve Kavramsal Çerçeve”, “Eleştiri ve Sinema Dergileri” ve “Yönetmen Söyleşileri” başlıklı üç bölüm var. İkinci cilt ise, “Yönetmenler ve Filmler”, “Uyarlama”, “Türk Sinemasında Öne Çıkan Mevzular” ve “Yeşilçam’ın Yüzleri” başlıklı bölümlerden oluşuyor. 120 ismin katkı sağladı özel sayı, 1168 sayfadan oluşuyor. 2025’in Ocak ayında yayımlanacak bir sonraki özel sayı ise Oğuz Atay adına olacak.