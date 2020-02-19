Hemoroid tedavisi masaya yatırıldı: Lazerle tedavisi mümkün

“Memorial Proktoloji Günleri- I / Hemoroid Hastalığının İnvaziv Tedavisi- Lazer Ablasyon” toplantısı Memorial Ankara Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Memorial Ankara Hastanesi Proktoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bülent Menteş ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sezai Leventoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, hemoroid hastalığında lazer yöntemi mercek altına alındı.

Türk Cerrahi Derneği ve Avrupa Cerrahi Derneği'nin önceki dönem Başkanı Prof. Dr. Cem Terzi ile Neolaser CEO’luğunu yürüten Gil Shapira başta olmak üzere Türkiye’nin farklı hastanelerinden 100’den fazla bilim insanı toplantıya katılım gösterdi.

Canlı cerrahiler gerçekleştirildi

Hemoroid hastalığının tedavisinde gelinen düzeyin ve güncel tedavi yöntemlerinin/ileri teknolojilerin uygulandığı vakaların ele alındığı sempozyumda, canlı cerrahiler gerçekleştirildi ve deneyimler paylaşıldı.

Hemoroid cerrahisinde üst düzey bilgiler paylaşıldı

Hemoroid hastalığının toplumda en sık görülen rahatsızlıklar arasında yer aldığını ve hastaların yaşam kalitesini ciddi oranda düşürdüğünü belirten Prof. Dr. Bülent Menteş, “Genel Cerrahi / Proktoloji alanındaki toplantımızı ülkemizin çok değerli uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirdik. Mezuniyet sonrası aktivite olması nedeniyle cerrahi pratiğinde en ileri düzeyde bilginin paylaşılması ve pratiğe yönelik vurguların öne çıkarılmasına öncelik verildi. İlk aşamada yaygın ve sorunlu bir hastalık grubu olan hemoroid hastalığının kritik noktaları ve bazı teknolojik ayrıntılar aktarıldı. Düzenlediğimiz sempozyumun akademik paylaşım ve eğitim süreçlerine katkı sağlaması önem taşımaktadır” dedi.

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