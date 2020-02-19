Hayat Hemoroid tedavisi masaya yatırıldı Lazerle tedavisi mümkün
GENEL SAĞLIK

Hemoroid tedavisi masaya yatırıldı: Lazerle tedavisi mümkün

Sık görülen anorektal rahatsızlıkların başında gelen hemoroid hastalığının son yıllarda popüler olan lazerle tedavisi, bilim insanları tarafından “Memorial Proktoloji Günleri –I” sempozyumunda ele alındı. Hemoroid tedavisinde gelinen noktanın masaya yatırıldığı toplantıda; hastalığın cerrahi kısmı ile ilgili ileri düzeyde bilginin paylaşılması ve pratiğe yönelik önemli başlıkların öne çıkarılması sağlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hemoroid tedavisinin masaya yatırıldığı toplantıya alanında birçok uzman isim katıldı.
Hemoroid tedavisinin masaya yatırıldığı toplantıya alanında birçok uzman isim katıldı.

“Memorial Proktoloji Günleri- I / Hemoroid Hastalığının İnvaziv Tedavisi- Lazer Ablasyon” toplantısı Memorial Ankara Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Memorial Ankara Hastanesi Proktoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bülent Menteş ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sezai Leventoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, hemoroid hastalığında lazer yöntemi mercek altına alındı.

Türk Cerrahi Derneği ve Avrupa Cerrahi Derneği'nin önceki dönem Başkanı Prof. Dr. Cem Terzi ile Neolaser CEO’luğunu yürüten Gil Shapira başta olmak üzere Türkiye’nin farklı hastanelerinden 100’den fazla bilim insanı toplantıya katılım gösterdi.

Canlı cerrahiler gerçekleştirildi

Hemoroid hastalığının tedavisinde gelinen düzeyin ve güncel tedavi yöntemlerinin/ileri teknolojilerin uygulandığı vakaların ele alındığı sempozyumda, canlı cerrahiler gerçekleştirildi ve deneyimler paylaşıldı.

Hemoroid cerrahisinde üst düzey bilgiler paylaşıldı

Hemoroid hastalığının toplumda en sık görülen rahatsızlıklar arasında yer aldığını ve hastaların yaşam kalitesini ciddi oranda düşürdüğünü belirten Prof. Dr. Bülent Menteş, “Genel Cerrahi / Proktoloji alanındaki toplantımızı ülkemizin çok değerli uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirdik. Mezuniyet sonrası aktivite olması nedeniyle cerrahi pratiğinde en ileri düzeyde bilginin paylaşılması ve pratiğe yönelik vurguların öne çıkarılmasına öncelik verildi. İlk aşamada yaygın ve sorunlu bir hastalık grubu olan hemoroid hastalığının kritik noktaları ve bazı teknolojik ayrıntılar aktarıldı. Düzenlediğimiz sempozyumun akademik paylaşım ve eğitim süreçlerine katkı sağlaması önem taşımaktadır” dedi.

  • Prof. Dr. Sezai Leventoğlu, hemoroid hastalığı tedavisinde popüler olmaya başlayan lazer cerrahisinin uygun hastalara, doğru teknik ile uygulandığında iyi sonuçlar alınabildiğini belirtti. Prof. Leventoğlu, “Ancak sonuçların kanıta dayalı bilimsel çalışmalar ile desteklenmesi büyük önem arzediyor. Bu kapsamda, ‘ProctoDays’ sempozyumu katılımcıları hemoroid hastalığı cerrahisi pratiğine önemli katkı sağlayacak” diye konuştu.
PKKda çözülme sürüyor

PKK'da çözülme sürüyor

3 terörist daha hudut karakollarına teslim oldu.
Üretimi yasaklandı

Üretimi yasaklandı

Bal ve pekmez görünümlü şuruplara karşı adım atıldı.
Üretim başladıfiyatı rekor kırdı

Üretim başladı
fiyatı rekor kırdı

Yarısından fazlası otomobillerde kullanılıyor.
Altın<br>340 lirayı görebilir!

Altın
340 lirayı görebilir!

Kısa vadeli yatırımlardan uzak durun.
İzmir'de 'Fethi Sekin' tartışması

İzmir'de 'Fethi Sekin' tartışması

​Ankete dahi gerek yok ödüllendirilmeli.
Faturalara<br>1 yıl erteleme

Faturalara
1 yıl erteleme

Meclis'teki Torba Yasa'da dikkat çeken düzenleme.

Nargileye<br>zorunlu uyarı

Nargileye
zorunlu uyarı

​Sigaranın ardından nargile için de harekete geçildi.

Can kaybı 2 bini aştı

Can kaybı 2 bini aştı

Kovid-19 salgınında 24 saatte 136 kişi daha öldü.
İngilizler peşinde

İngilizler peşinde

​Everton ve Crystal Palace'ın temsilcileri Ozan'ı izlemeye geliyor.
İki uçak<br>havada çarpıştı

İki uçak
havada çarpıştı

​Kafa kafaya çarpışan uçaklarda bulunanlar öldü.
Risk çok büyük

Risk çok büyük

​BM'den korkutan Kovid-19 açıklaması.
Petrol parası Kamışlı'ya taşınıyor

Petrol parası Kamışlı'ya taşınıyor

PKK petrolü Basra üzerinden ABD'ye gönderiyor.
Faiz tek <br>haneye insin

Faiz tek
haneye insin

​Merkez'den bugün güçlü bir faiz indirimi bekleniyor.
Girit'in<br> ruhsatı hazır

Girit'in
ruhsatı hazır

​Oruç Reis, Yunan işgaline konu olan bölgeye gidecek.
Dahlan <br>Sudan'ı bölecek

Dahlan
Sudan'ı bölecek

​Kiralık katil iş başında: Kızıldeniz'i gasp edecekler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.