Her yıl hayata sigortası bildirimi şart: Bankalara ders olsun

Çekilen kredi esnasında yapılan hayat sigortasının yenilenme süresiyle ilgili bildirimde bulunmayan banka haksız bulundu. Dava dosyasına göre, Celalettin P., 27 Kasım 2015’te bir kamu bankasından 130 bin TL bireysel kredi çekti. Vatandaşın 21 Eylül 2019’da vefat etmesi üzerine mirasçıları, bankaya başvurarak hayat sigortasından faydalanmak istedi. Banka, sigortanın birer yıllık yapıldığını belirterek, sözleşmenin yenilenmemesi nedeniyle bundan yararlanılamayacağını bildirdi.

MAKUL BİR SÜREDE BİLDİRMELİ

Aile, 12 aylık kredi taksiti olan 23 bin 810 TL’yi ödeyip, avukatları Fırat Bilici aracılığıyla İstanbul Anadolu 2. Tüketici Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, dosya kapsamında bilirkişiden rapor istedi. Raporda, “Davalı bankanın sözleşmenin devam eden yıllarında hayat sigortasını re'sen yenileme yükümlülüğü olmadığı ancak hayat sigortası süresi dolmadan önce makul bir sürede tüketiciye bildirimde bulunma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle tam kusurlu sayılması gerektiği” kaydedildi.

Mahkeme, davalı bankanın hayat sigortasının yapılması yükümlülüğünü yerine getirmediği sonucuna vararak aileyi haklı buldu. Ailenin bankaya ödediği 23 bin 810 bin TL’nin faiziyle geri verilmesine hükmeden mahkeme, Celalettin P. tarafından kullanılan kredinin kalan taksitleri yönünden de davacıların borçlu olmadığına karar verdi.

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Fırat Bilici

Sorumluluk bankanın

Ailenin avukatı Fırat Bilici, mahkemenin kararıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Kredi bağlantılı sigortalarda, kredi vadesi boyunca yenileme sorumluluğu kredi kullanana, sigorta sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin bildirim yapma sorumluluğu ise kredi kuruluşuna aittir. Yine kredi kuruluşları verdikleri kredilerle ilgili olarak kredi kullandırılması esnasında zorunlu sigortaların yaptırılması hususunu kontrol etmek zorundadır. Bu sorumlulukları yerine getirmeyen bankalar kredi çekenin vefat etmesi halinde kalan borçtan bütünüyle sorumlu olmaktadır.”

FOTOĞRAF 14 Hayat sigortası adı altında yapılan tahsilatların iadesi konusunda vatandaşların cayma ve sigortadan ayrılma hakları bulunuyor. Süreci içinde başvuran hiçbir kesintiye uğramadan parasını geri alabiliyor. Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren her krediye sigorta zorunluluğu sona eriyor. İzinsiz sigorta işlemi yapan bankalara da cezai işlem uygulanıyor. Kredi kullanan vatandaşların tepkisine neden olan sigorta zorunluluğu Meclis tarafından görüşüldü. Hayat sigortası satın alan vatandaşların cayma, ayrılma haklarına sahip. Bilgilendirme yapıldığı sigortacı tarafından ispatlanacak. Süresi içinde başvuran sigorta ettirenlere hiçbir kesinti yapılmadan prim iadesi yapılır. Söz konusu kanunda, sigortadan ayrılma maddesi kapsamında seçenekler sunuluyor. Vatandaşların mevcut kanunda en az bir yıldan beri yürürlükte bulunan, bir yıllık primi ödenmiş olan sözleşmelerde, istediği zaman sözleşmeyi sona erdirerek sigortadan ayrılma hakkı bulunuyor. Kredi sigortasının iptali konusunda sıkıntı çıkaran banka ve sigorta şirketlerinin \"İl, ilçe hakem heyetlerine, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdinde faaliyet gösteren hakem heyetlerine, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdindeki Sigorta Tahkim Komisyonlarına yönelip şikayette bulunması kanun kapsamında mümkün durumunda bulunuyor. Ayrıca izinsiz sigorta işlemi yapan bankalara cezai işlem uygulanırken, poliçeyi düzenleyen personel de sorumlu tutulacak. Tüketiciden habersiz yapılan sigorta iptal edilebiliyor Banka kredileriyle ilgili alınan kararda tüketiciden habersiz yapılan sigortalarda paralar tüketiciye iade edilecek. Bankalar kredi faizlerini düşürmelerine karşın bu açığı kapatmak için konut kredilerinde konut, ihtiyaç kredisinde hayat, taşıt kredisinde de kasko sigortasını zorunlu yaptırıyor. Tüketicinin Korunması Kanunu'nda yer alan "Bir hizmet alınırken başka bir mal ve hizmetin satın alınması şartına bağlanamaz" hükmü ile tüketicinin talebi olmadan krediyle ilgili sigorta yaptırılamayacağı vurgulanıyor. BiP'te paylaş

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EKONOMİ Mahkemeden emsal karar: Yanlış kişiye ödeme yapan banka parayı faiziyle ödeyecek



