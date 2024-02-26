Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 13’üncü yılında İstanbul Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında ve Zeytinburnu'nda düzenlenen programla anıldı. Cihannüma Derneği’nin çağrısıyla Erbakan'ın kabri başında toplanan grup Kur’an-ı Kerim okuyup dualar etti. Ardından Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde program düzenlendi. Kur'an tilaveti ve merhum Erbakan'ın anlatıldığı kısa filmin gösterildiği programda, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de bir konuşma yaptı. İlim ve siyaset adamı olarak Erbakan’dan çok şey öğrendiklerini belirten Kabaktepe, düşünce ve eylem anlamında Erbakan'ın kendileri için önder olduğunu söyledi. Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz ise Erbakan'ın kendilerine asla vazgeçmemeyi öğrettiğini vurguladı: “Kurduğu partiler birer birer kapatılmasına, kendisi siyaseten yasaklanmasına rağmen hak mücadelesinden asla vazgeçmedi. O bize sorumluluklarımızı hatırlattı.”