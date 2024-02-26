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Hayat

Vazgeçmeyen adam dualarla anıldı

Milli Görüş lideri Erbakan, vefatının 13. yılında anıldı. Merkezefendi’deki kabri başında toplananlar, Kur’ân okuyup dua etti.

04:00 - 26/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:49 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Necmettin Erbakan.
Necmettin Erbakan.

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 13’üncü yılında İstanbul Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında ve Zeytinburnu'nda düzenlenen programla anıldı. Cihannüma Derneği’nin çağrısıyla Erbakan'ın kabri başında toplanan grup Kur’an-ı Kerim okuyup dualar etti. Ardından Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde program düzenlendi. Kur'an tilaveti ve merhum Erbakan'ın anlatıldığı kısa filmin gösterildiği programda, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de bir konuşma yaptı. İlim ve siyaset adamı olarak Erbakan’dan çok şey öğrendiklerini belirten Kabaktepe, düşünce ve eylem anlamında Erbakan'ın kendileri için önder olduğunu söyledi. Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz ise Erbakan'ın kendilerine asla vazgeçmemeyi öğrettiğini vurguladı: “Kurduğu partiler birer birer kapatılmasına, kendisi siyaseten yasaklanmasına rağmen hak mücadelesinden asla vazgeçmedi. O bize sorumluluklarımızı hatırlattı.”


AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok: Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz
AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok: Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ATO Congresium'da düzenlenen proje tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Sözlerine 'Başkenti yönetmek, herhangi bir şehri yönetmeye benzemez' diyerek başlayan Altınok "Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz. Yeni dönemde Ankara her alanda örnek bir Başkent olacak" ifadelerini kullandı. Ankara'da trafik çilesini çözeceğini söyleyen Altınok, "Ankara maalesef havaalanına metrosu bulunmayan tek Avrupa başkentidir. İlk işlerimizden biri bu olacak. Monoray-Havaray projelerini uygun olan yerlerde hayata geçirip yapacağımız yeni bulvarlarla trafik çilesini çözeceğiz" dedi. Gençleri unutmadığın vurgulayan Altınok, "10.000 kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10.000 öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkânı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz" ifadelerini kullandı.


#Necmettin Erbakan
#Aktüel
#Osman Nuri Kabaktepe
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