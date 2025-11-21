Hiçbir çocuk yalnız kalmasın

Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocukların eşit, güvenli ve sevgi dolu bir yaşam hakkına dikkat çekmek amacıyla Fatih Neslişah Kültür Merkezi’nde “Kimsesiz Değil, Kimse Siz Olabilirsiniz” başlıklı bir basın toplantısı düzenledi. Dernek yöneticileri, gönüllüler ve koruyucu aile yanında büyüyen gençlerin katıldığı etkinlikte, çocukların güvenli bir aile ortamına duyduğu ihtiyaç vurgulandı.

EKSİKLİĞİ TAMAMLAYALIM

Dünya genelinde savaş, yoksulluk ve çeşitli ihlaller nedeniyle milyonlarca çocuğun temel haklarından mahrum kaldığını belirten Dernek Başkanı Demet Tezcan, en ağır bedeli yine çocukların ödediğini söyledi. Tezcan, Gazze’den Sudan’a kadar pek çok coğrafyada yaşanan dramatik tabloya dikkat çekerek, Türkiye’de devlet korumasındaki çocukların da aile sıcaklığına ihtiyaç duyduğunu ifade etti: “Devlet korumasındaki çocuklarımız en güzel şekilde bakım görüyor. Ancak bir anne ve babanın sağlayacağı şefkati toplum olarak biz tamamlayabiliriz. Gönüllü annelik ve koruyucu aile modelleri, bu sorumluluğun en güçlü karşılığıdır.”

HER ÇOCUĞUN BİR YUVAYA İHTİYACI VAR

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Tuba Aydın Sel tarafından okunan basın açıklamasında, tüm çocukların eşit ve sevgi dolu bir yaşam hakkına sahip olduğu vurgulandı. Koruyucu aileliğin tarihsel köklerine değinen Sel, Türkiye’de 10 bin 467 çocuğun koruyucu aile yanında yaşadığını, 15 bin 135 çocuğun ise hâlâ kurum bakımında olduğunu belirterek toplumsal seferberlik çağrısı yaptı: “Her çocuğun bir sese, bir yuvaya ve bir sıcaklığa ihtiyacı var. Gelin bu çocukların hikâyelerine hep birlikte dokunalım.”

DÜNYALARINI DEĞİŞTİREBİLİR

Toplantının en duygusal anları, devlet korumasında yetişmiş iki gencin konuşmalarıyla yaşandı. Yetiştirme yurdunda büyüyen Gökhan Akyol, çocukluk döneminde sıkça, “Benim de elimden tutan olur mu?” diye sorduğunu söyleyerek, koruyucu ailelerin ve gönüllülerin bir çocuğun hayatını değiştirebileceğini anlattı. Zeliha Onaran ise gönüllü ailelerin çocuklar üzerindeki etkisini, “Bazen bir hafta sonu, bir sohbet, bir ilgi… Bir çocuğun dünyasını değiştirmeye yeter” sözleriyle ifade etti.

Dernek, toplumun tüm kesimlerine çağrıda bulunarak, hiçbir çocuğun yalnız kalmaması için Koruyucu Ailelik ve Gönüllü Annelik Sistemi'ne destek istedi.







