Hız sınırı değişti: İstanbul'daki 5 ilçede elektrikli scooter kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos Ayı Olağan Toplantısı'nda scooterlar ile ilgili yeni kararlar alındı. Buna göre e-scooterların vatandaşların yoğun olduğu bazı ilçelerde saatte 20 km olan hız sınırının 12.5 kilometreye düşürülmesi teklifi kabul edildi. Kararla Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerde e-scooter hız sınırı saatte 12.5 kilometre olarak belirlendi.