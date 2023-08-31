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Hayat

Hız sınırı değişti: İstanbul'daki 5 ilçede elektrikli scooter kararı

İstanbul'da Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'de yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerde 20 kilometre olan scooter hız sınırı 12,5 kilometreye indirildi.

12:16 . 31/08/2023 Perşembe
IHA
Arşiv

Arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos Ayı Olağan Toplantısı'nda scooterlar ile ilgili yeni kararlar alındı. Buna göre e-scooterların vatandaşların yoğun olduğu bazı ilçelerde saatte 20 km olan hız sınırının 12.5 kilometreye düşürülmesi teklifi kabul edildi. Kararla Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerde e-scooter hız sınırı saatte 12.5 kilometre olarak belirlendi.

Düzenleme yapılmıştı

Bu konuda bundan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) genel bir düzenleme yapmıştı. Yapılan açıklamada, İstanbul’da İBB tarafından bin 500 scooter park alanı açılacağını, yaya trafiğinin yoğun olduğu kent merkezlerinin hassas bölge olarak tanımlanıp bu bölgelerde hız sınırının 12,5 kilometre olarak düzenleneceğini aktarmıştı.


#İstanbul
#Kadıköy
#Şişli
#Fatih
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