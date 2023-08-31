Hız sınırı değişti: İstanbul'daki 5 ilçede elektrikli scooter kararı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos Ayı Olağan Toplantısı'nda scooterlar ile ilgili yeni kararlar alındı. Buna göre e-scooterların vatandaşların yoğun olduğu bazı ilçelerde saatte 20 km olan hız sınırının 12.5 kilometreye düşürülmesi teklifi kabul edildi. Kararla Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerde e-scooter hız sınırı saatte 12.5 kilometre olarak belirlendi.
Düzenleme yapılmıştı
Bu konuda bundan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) genel bir düzenleme yapmıştı. Yapılan açıklamada, İstanbul’da İBB tarafından bin 500 scooter park alanı açılacağını, yaya trafiğinin yoğun olduğu kent merkezlerinin hassas bölge olarak tanımlanıp bu bölgelerde hız sınırının 12,5 kilometre olarak düzenleneceğini aktarmıştı.