Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Hoca efendi öyle istiyor dediler tüm gelir kaynaklarım kurutuldu
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AKTÜEL

Hoca efendi öyle istiyor dediler tüm gelir kaynaklarım kurutuldu

Bir dedesi Atatürk’ün ünlü doktoru, diğer dedesi ise Demokrat Parti’nin kurucularından. Nişantaşı’nda doğup büyüyen, kendi tabiriyle bir zamane dervişi Mim Kemal Öke, evini ve ‘hiçbir güzel anım yok’ dediği çocukluğunu anlattı.


Nuriye Çakmak Çelik Yeni Şafak
Mim Kemal Öke
Mim Kemal Öke

Kendi tabiriyle bir zamane dervişi Mim Kemal Öke. Bir dedesi Atatürk’ün ünlü doktoru, diğer dedesi ise Demokrat Parti’nin kurucularından. Nişantaşı’nda doğup büyüyen Mim Kemal Öke, evini ve ‘hiçbir güzel anım yok’ dediği çocukluğunu anlattı. Cambridge Üniversitesinde bir papazın sayesinde namaza başlayışı, Birleşmiş Milletlerde diplomatlık günleri, Türkiye’nin en genç profesörü olarak ülkeye dönüşü, 28 Şubat’ta Boğaziçi Üniversitesinde yaşadığı dışlanma ve ilk kez anlattığı; Gezi olayları patlak verdiği sırada Erdoğan ile yaptığı görüşme... Tüm bunların dışında önce hayati bir ameliyat geçiren oğlu ve ‘dünyaya onun için gelmişim’ dediği down sendromlu kızı Nazlı. Kendi dilinden Mim Kemal Öke, ‘Doğduğum Ev’de.
Kadıköyde 6 katlı bina boşaltıldı

Kadıköy'de 6 katlı bina boşaltıldı

Binanın bahçe zemininde ve otoparkında çatlaklar oluştu.
8 bin bekçi daha alınacak

8 bin bekçi daha alınacak

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, müjdeyi verdi.
Cuma namazında saldırdılar

Cuma namazında saldırdılar

​Pakistan'da ramazanın başından bu yana yaşanan dördüncü saldırı.
Terörist<br>böyle yakalandı

Terörist
böyle yakalandı

Gri kategorideki terörist, kendisini 'doğa gezgini' olarak tanıtmış.
Afiş nedeniyle öldürülmüş

Afiş nedeniyle öldürülmüş

​MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı.
İstifa edecek

İstifa edecek

İngiltere Başbakanı May, tarih verip kararını açıkladı.
​Cambridge dervişi: Mim Kemal Öke

​Cambridge dervişi: Mim Kemal Öke

​Tezatlardan yükselen hayatının detaylarını GZT ile paylaştı.

Sürpriz kadro

Sürpriz kadro

​Üç isim ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.
Tersane kurulursa<br>istihdam rekoru kırılır

Tersane kurulursa
istihdam rekoru kırılır

Akdeniz'de tersane kararı denizcilik sektörünü heyecanlandırdı.
Uçakla 1 ton<br>baklava gönderdi

Uçakla 1 ton
baklava gönderdi

Bursa için büyük avantaj sağlayacak proje.
Dehşetin ardından ilk açıklama

Dehşetin ardından ilk açıklama

​Evinde soyguncuların darp ettiği ünlü iş adamı ve eşi konuştu.
İstanbul Boğazı'nı görenler şaşırdı

İstanbul Boğazı'nı görenler şaşırdı

​Etkili olan yağışın ardından Boğaz'ın rengi değişti.
100 metreye ulaştı

100 metreye ulaştı

​Dünyanın en yüksek üçüncü barajı olacak.
İdamları durdurun

İdamları durdurun

​Suudi Arabistan, 3 vaizi ramazandan sonra idam edecek.
Bombalasalar da vazgeçmeyecek

Bombalasalar da vazgeçmeyecek

​Ruhani, ABD baskısına boyun eğmeyeceklerini söyledi.
Mescid-i Aksa<br>itikafa açıldı

Mescid-i Aksa
itikafa açıldı

Bayramın ilk gününe kadar misafirlerini ağırlayacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.