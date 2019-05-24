Hoca efendi öyle istiyor dediler tüm gelir kaynaklarım kurutuldu

Kendi tabiriyle bir zamane dervişi Mim Kemal Öke. Bir dedesi Atatürk’ün ünlü doktoru, diğer dedesi ise Demokrat Parti’nin kurucularından. Nişantaşı’nda doğup büyüyen Mim Kemal Öke, evini ve ‘hiçbir güzel anım yok’ dediği çocukluğunu anlattı. Cambridge Üniversitesinde bir papazın sayesinde namaza başlayışı, Birleşmiş Milletlerde diplomatlık günleri, Türkiye’nin en genç profesörü olarak ülkeye dönüşü, 28 Şubat’ta Boğaziçi Üniversitesinde yaşadığı dışlanma ve ilk kez anlattığı; Gezi olayları patlak verdiği sırada Erdoğan ile yaptığı görüşme... Tüm bunların dışında önce hayati bir ameliyat geçiren oğlu ve ‘dünyaya onun için gelmişim’ dediği down sendromlu kızı Nazlı. Kendi dilinden Mim Kemal Öke, ‘Doğduğum Ev’de.





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