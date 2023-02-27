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Hayat

Hollanda’da toplanan yardımları kendi tırıyla Elbistan’a getirdi

Aksaraylı gurbetçi Suat Baburcan, kendisine ait TIR ile Hollanda’dan Kahramanmaraş Elbistan’a yardım malzemesi getirdi. Dernek organizasyonuyla toplanan yardımları 4 bin 500 kilometre mesafeden taşıyan Baburcan, “Gölcük depreminde de yurt dışından yardım getirmiştim. Bana ikinci kez nasip oldu. Allah bir daha nasip etmesin” dedi.

11:05 . 27/02/2023 Pazartesi
DHA
Suat Baburcan depremzedeler için toplanan yardımları kendi TIR'ıyla Hollanda'dan Kahramanmaraş'a getirdi.

Suat Baburcan depremzedeler için toplanan yardımları kendi TIR'ıyla Hollanda'dan Kahramanmaraş'a getirdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'deki gibi yurt dışındaki gurbetçiler de seferber oldu. Hollanda’da yaşayan Türkler, topladıkları yardımları Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderdi.

"Allah bir daha nasip etmesin"

Yardımları kendisine ait tır ile 4 bin 500 kilometre uzaklıktan tek başına getiren, Aksaraylı gurbetçi Suat Baburcan, “Hollanda’dan Türkiye yardım malzemesi getirdim. Bu depremin yaralarını devlet ile millet el ele saracağız. Tırımızda termal mont, ısıtıcı, hijyen malzemeleri, kefen, ayakkabı gibi malzeme getirdim. Bu ülkemize ikinci kez deprem malzemesi getirişim. 1999 yılında da Gölcük’e yardım malzemesi getirmiştim. Bana ikinci kez nasip oldu. Allah bir daha nasip etmesin.

'Bölgede büyük yıkım var'

Bu tırı Hollanda’da yaşayan Aksaraylılar doldurdu. Ben kendim 4 bin 500 kilometre yol yaparak Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine geldim. Tüm yol masraflarını kendim üstlendim. Biz de Avrupa’dan karınca kararınca ülkemize yardıma geldik. Bölgede büyük bir yıkım var.” diye konuştu.



#Hollanda
#Suat Baburcan
#Kahramanmaraş
28 dakika önce
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Hollanda’da toplanan yardımları kendi tırıyla Elbistan’a getirdi
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