Hollanda’da toplanan yardımları kendi tırıyla Elbistan’a getirdi

Yardımları kendisine ait tır ile 4 bin 500 kilometre uzaklıktan tek başına getiren, Aksaraylı gurbetçi Suat Baburcan, “Hollanda’dan Türkiye yardım malzemesi getirdim. Bu depremin yaralarını devlet ile millet el ele saracağız. Tırımızda termal mont, ısıtıcı, hijyen malzemeleri, kefen, ayakkabı gibi malzeme getirdim. Bu ülkemize ikinci kez deprem malzemesi getirişim. 1999 yılında da Gölcük’e yardım malzemesi getirmiştim. Bana ikinci kez nasip oldu. Allah bir daha nasip etmesin.