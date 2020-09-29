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İBB Şehir Tiyatroları oyuncusu Zihni Göktay: Yedi aydır maaşımız ödenmiyor

Usta oyuncu Zihni Göktay: İBB 7 aydır maaşlarımızı ödemiyor

57 senedir Türk tiyatrosuna hizmet eden usta oyuncu Zihni Göktay, pandemi döneminde çalıştığı İBB Şehir Tiyatroları'ndan sözleşmesi olmasına rağmen 16 arkadaşı ile birlikte maaşlarını alamadıklarını açıkladı. Göktay, İBB'ye seslenerek "Sözleşmemiz var. Benim ve 16 arkadaşımın, parasını versinler. Biz Kıbrıs'ta rulet çevirmek için istemiyoruz bu parayı, geçinmek için istiyoruz. 83 milyon kişinin tiyatrodan ve televizyondan tanıdığı bildiği ben, bunu hak etmedim" ifadeleri ile tepkisini dile getirdi.

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Zihni Göktay
Zihni Göktay

Usta oyuncu Zihni Göktay, 7 aydır İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından maaşının ödenmediğini belirterek, "Benim ve 16 arkadaşımın, parasını versinler. Biz Kıbrıs'ta rulet çevirmek için istemiyoruz bu parayı. Biz, BİM'e, A101'e, Şok'a, Migros'a gidiyoruz. Istakoz bacağı, yengeç, karides yediğimiz yok. Hamsi ucuzken hamsi, palamut ucuzken palamut yeriz. 83 milyon kişinin tiyatrodan ve televizyondan tanıdığı bildiği ben, bunu hak etmedim" dedi.

Zihni Göktay

1 Ocak 2011'de yaş haddinden emekli olduktan sonra konuk sanatçı statüsünde, Şehir Tiyatrolarında farklı oyunlarda rol alan 16 arkadaşıyla birlikte maaşlarının 7 aydır ödenmediğinin altını çizen Zihni Göktay, şöyle konuştu:

İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerini, 'Her şey çok güzel olacak' sloganlarıyla ve 800 bin küsur oy farkla, benim de oy verdiğim Ekrem İmamoğlu kazandı. Derken kültür daire başkanı, genel sekreterler falan değişti ama oyunlarımızı oynuyoruz. Bu arada elimde sözleşme var, 6 Mart 2020'de Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı hanımefendi ve Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü imzalı. Hisse-i Şayia ve Cibali Karakolu oyunlarında oynamak üzere, hizmet alımı sözleşmesi.

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SÖZLEŞMEMİZ VAR

  • 150 iş günü çalışılacaktır, şeklinde hukuki bir sürü madde var. Atla deve değil. Bir maaş veriliyor ama biz bunun vergisini de veriyoruz. Defter açtırdık, muhasebeci tuttuk."Usta sanatçı Göktay, en son ocak ve şubat maaşlarının ödendiğinin altını çizerek, "Ondan sonra oyun oynamıyoruz diye paramızı vermediler. Halbuki elimizde altı aylık sözleşme var. Ben kendimi buna göre ayarlamışım. O sırada bir diziyi kabul etmedim, ek maaşımla geçindiğim için. Ben ihtiras sahibi biri değilim. Hırs içinde bulunup onları almadım. 'Nasılsın, ne yapıyorsun? Biz size şimdilik, pandemi dolayısıyla maaş vermiyoruz.' diyen olmadı. Pandemi dolayısıyla bile olsa, 'Nasılsın, bir ihtiyacın var mı?' diyen katiyen olmadı.

'Vereceğiz' ya da 'vermeyeceğiz, başınızın çaresine bakın.' diye bir şey söyleyin. Ayıptır. Ekrem İmamoğlu, seçim propagandasında, 'Ben kimsenin hakkını yemedim. Kimseye de hakkımı yedirmem.' dedi. Ben de şimdi diyorum ki Türk tiyatrosuna 57 sene hizmet verdim. Dişimle salatalık soydum ve alnımın teriyle paramı kazandım. Ne Asmalı Mescit'te, ne meyhanelerde, ne at yarışlarında, ne okey oyunlarında geçirmedim. Namusumla, rapor almadan bu tiyatroda hizmet verdim.

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7 AYDIR MAAŞ ALAMIYORUZ

İBB Başkanı İmamoğlu'nun bu durumdan haberi olmayabilir. Kraldan çok kralcılar var. Efendi bir çocuk. Oyumu da verdim. Ama bir ayyuka çıksın iş, o zaman, 'Oynamıyorlar. Biz onlara oynamadıkları için para vermedik.' derler. O iş öyle değil. Öğretmenlerin maaşı kesildi mi? Böyle şey olmaz. 'Bunlar çalışmadılar.' diyor olabilirler.

  • Zülfiyare dokunmadan söylemeye çalıştım. Benim ve 16 arkadaşımın, parasını versinler. Biz Kıbrıs'ta rulet çevirmek için istemiyoruz bu parayı. Biz, BİM'e, A101'e, Şok'a, Migros'a gidiyoruz. Evimizin ihtiyaçları için emekli maaşı yetmiyor. Ben araba da kullanmıyorum. Gaz, elektrik, aidat, su... Normal bir ailenin ihtiyaçları. Istakoz bacağı, yengeç, karides yediğimiz yok. Hamsi ucuzken hamsi yeriz, palamut ucuzken palamut yeriz. Ağlamıyorum. Allah'ıma, rabbime bin şükür. Hamd olsun. Bizden kötü durumda olanlar da vardır ama ben 83 milyon kişinin tiyatrodan ve televizyondan tanıdığı bildiği ben bunu hak etmedim. Lüküs Hayat oynadım ama lüks hayat yaşamadım.
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