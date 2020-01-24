Hayat İdlibi iyilik ısıtacak
AKTÜEL

İdlib’i iyilik ısıtacak

İDDEF, İdlib’deki yoğun bombardımandan kaçan Suriyeli savaş mağduru ailelerin acil gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ‘İdlib Yaşam Projesi’ başlattı. Çadır ve briket ev inşasına başlayan İDDEF, temel yaşam malzemelerinin dağıtımını “İdlib’i İyilik Isıtır” sloganıyla hayata geçirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İDDEF, İdlib Yaşam Projesi başlattı.
İDDEF, İdlib Yaşam Projesi başlattı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) ‘Yardım Harekatı’ temasıyla Suriye’nin kuzeyinde sürdürdüğü acil insani yardım çalışmalarının kapsamını, İdlib’den Türkiye sınırına doğru gerçekleşen büyük göç ve soğuk hava nedeniyle genişleterek gıdadan barınmaya kadar tüm ihtiyaçların karşılandığı “İdlib’i İyilik Isıtır” sloganıyla hayata geçirdi.

İDDEF’ten yapılan açıklamada; “Suriye’de dokuz yıldır sürmekte olan iç savaş ile soğuk hava ve çamur deryasına dönen alanlarda yaşam mücadelesi veren Suriyeli kardeşlerimiz için ‘İyilik Isıtır’ sloganıyla çadır ve kalıcı konut olarak briket ev inşa ediyoruz” denildi.

İDDEF

DUVARLAR ONARILIYOR

Çadır ve evlerde kullanılmak üzere sünger yatak, battaniye ve yakacak dağıtımı yapıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi; “İdlib ve bölgesinde iç savaş ve terör unsurlarının saldırıları ile evlerin yıkılan duvarlarının, boya ve tamiratını yaparak onarımını sağlıyoruz. Pirinç, mercimek, sıvı yağ, şeker, reçel, bulgur, çay ve temizlik malzemelerinden oluşan gıda kumanyasını da halka ulaştırıyoruz.”

EĞİTİME YEMEK KIYAFET DESTEĞİ

  • Bağışçıların destekleriyle 100 adet briket evin inşasına başlandığının belirtildiği açıklamada; İlk etapta bitireceğimiz 22 eve bombardımandan kaçan ailelerin yerleşmesi için harekete geçeceğiz. Bağışlanan kurbanların kesilmesiyle 550 aileye et, 400 aileye kumanya paketi, 250 sünger yatak, 600 kışlık kıyafet, 150 battaniye, 40 bin ekmek paketi, 60 ton kömür ve 750 litre mazotun dağıtımını gerçekleştirdik. 310 yetimin bulunduğu yetimhaneye ve savaş şartlarına rağmen eğitime devam eden medreselere sıcak yemek ve kışlık kıyafet ulaştırdık” ifadelerine yer verildi.
  • Açıklamada, bölgede adeta bir insanlık dramının yaşandığı bildirilerek, hayırseverlerin çadır kurulumu ve briket ev yapımına katkı sunabildiği gibi, kumanya, ekmek, battaniye ve çocuklar için kışlık kıyafet bağışları için “www.iddef.org” internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına da “EFT/havale” yoluyla ya da “0212 621 0065” numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabileceği dile getirildi.

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