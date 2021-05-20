İHH Filistinliler için Gazze'ye Umut Ol adıyla acil yardım kampanyası başlattı

İHH, Filistin’de artan saldırılar sonucu desteğe ihtiyaç duyan Filistinliler için “Gazze’ye Umut Ol” Acil Yardım Kampanyası başlattı.
Kampanya ile birlikte barınma, gıda yardımı, ilaç desteği, sağlık yardımı, mazot desteği gibi alanlarda ihtiyaçların giderilmesi sağlanacak.
İHH ilk etapta; Bin 650 aileye gıda paketi dağıttı. Bin kişiye sıcak yemek ulaştırdı.
Hastaneler için 46,5 ton yakıt desteği verdi. Yaralanan ve hastanede tedavi gören 377 kişiye nakdi yardımda bulundu.
- Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit olanların sayısının 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227'ye yükseldiğini açıkladı.